Дождь, мокрый снег, гололедица ожидаются 9 марта

9 марта погода не порадует белорусов теплом. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, туман и гололедицу.



Фото: Reuters

В пятницу атмосферные фронты продолжат поставлять теплый воздух с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью понизится до 0…−6°С, максимальная температура днем в основном составит −2…+4°С, по западу страны воздух прогреется до +5…+8°С.

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