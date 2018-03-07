|
Дождь, мокрый снег, гололедица ожидаются 9 марта
08.03.2018 13:49 — Новости Общества | Tut.by
9 марта погода не порадует белорусов теплом. Синоптики
В пятницу атмосферные фронты продолжат поставлять теплый воздух с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица.
Температура воздуха минимальная ночью понизится до 0…−6°С, максимальная температура днем в основном составит −2…+4°С, по западу страны воздух прогреется до +5…+8°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 марта погода не порадует белорусов теплом. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, туман и гололедицу.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии