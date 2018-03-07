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Белорус в одиночку на лыжах практически пересек Исландию. Пройти весь маршрут помешала травма

08.03.2018 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорус Кирилл Якимович, который в одиночку собирался пересечь Исландию, на 4 дня ранее запланированного срока закончил свой переход. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.


Кирилл Якимович с женой Натальей Кузнецовой в Исландии, в 2015 году. Фото с сайта «Радыё Свабода»

Как написал молодой человек, после тяжелого перехода через реку он упал и получил травму. «Мое левое плечо было вывихнуто, плечевая кость сломана, и я не смог сдвинуть левую руку», — сообщил Якимович.

Путешественника эвакуировали спасатели, ему была оказана медпомощь, и теперь он находится в безопасности.

Несмотря на то что поход закончился ранее запланированного, Кирилл полностью доволен результатом. Он говорит, что эти 7 дней одиночного путешествия позволили ему испытать себя, понять умственные и физические возможности собственного организма. «И это не выживание, через 7 дней я чувствую себя совершенно комфортно в этих пустынях. Я сделал то, что я планировал, и я доволен», — сообщил Якимович.

Кирилл Якимович живет в Праге. Он горный гид, который как раз сейчас готовится получить международную квалификацию UIMLA. Кирилл начал свой одиночный марафон по замерзшей лаве в Исландии 7 дней назад. Он выдвинулся из местности Блёндуоус на побережье Северного Ледовитого океана. Завершить путешествие планировал в Скоугаре на юге острова. Весь маршрут составлял 400 км.

Шел Кирилл в одиночку, с бело-красно-белым флагом, который сшила ему жена. Как рассказал перед началом путешествия «Радыё Свабода», к этому марафону он готовился 2 года.

— Я только начинаю, и не факт, что все получится. Очень тяжелая территория, очень тяжелые условия. Как только что-то пойдет не так, у меня есть возможность сойти на половине маршрута и вернуться. Но у меня достаточно опыта для того, чтобы считать, что все получится.

На вопрос, почему решил идти в одиночку, Кирилл ответил:

— Мне так проще. Идти одному и рассчитывать только на себя. Со своим темпом. Я довольно много водил группы по горам в последние годы, и поэтому для меня это будет отдых.

Для ночевок у путешественника была с собой палатка. Дневной рацион составлял 500 граммов еды в день.

— Все очень вкусное и сбалансированное. Ужин — 140 граммов, которые надо залить 500 граммами воды. На любой вкус, даже говядина с картошкой.

Кирилл говорит, что выбрал Исландию потому что «это волшебное место». Три года назад он побывал тут с женой и после этого два года планировал одиночное путешествие.

— Это будет для меня непривычный опыт, потому что я человек социальный, а Исландия — это все же одиночество. И это будет для меня самое большое испытание — провести это время в одиночестве. Когда спишь на лаве, а над головой полярное сияние, это тяжело психологически. Тяжело, но и интересно. Ты можешь рассчитывать только на себя, — рассказывал Якимович «Радыё Свабода».

 
 
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Он говорит, что эти 7 дней одиночного путешествия позволили ему испытать себя, понять умственные и физические возможности собственного организма.

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