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Пара из Италии арестована за издевательства и изнасилование приезжавшей на оздоровление белоруски
08.03.2018 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Пара из Италии 12 лет принимала на оздоровление белорусскую девочку из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Все это время она подвергалась жетокому обращению и была изнасилована, сообщает итальянская пресса.
Сейчас белоруске 22 года. В 2014 году она попала в серьезное ДТП, когда ехала на велосипеде, и получила инвалидность. Страховая компания выплатила ей 2 млн 212 тысяч евро, пишет
Часть этих денег они потратили на приобретение двух вилл, машин и «других активов», которые теперь изъяты.
Как пишет
Незадолго до того, белоруска рассказала «приемной матери», что была изнасилована сожителем итальянки, когда была еще несовершеннолетней. После этого ее выселили из дома в однокомнатную квартиру, которая, как пишет итальянская пресса, была непригодна для жизни из-за ее физического состояния.
Сейчас 71-летний мужчина и 59-летняя женщина арестованы полицией. Их обвиняют в преступлениях, связанных с жестоким обращением, мошенничеством и сексуальным насилием.
«Белоруска была взята под охрану и получила вид на жительство по соображениям справедливости», — сообщают СМИ.
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Пара из Италии 12 лет принимала на оздоровление белорусскую девочку из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Все это время она подвергалась жетокому обращению и...
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