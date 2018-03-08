Пара из Италии арестована за издевательства и изнасилование приезжавшей на оздоровление белоруски

Пара из Италии 12 лет принимала на оздоровление белорусскую девочку из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Все это время она подвергалась жетокому обращению и была изнасилована, сообщает итальянская пресса.

Сейчас белоруске 22 года. В 2014 году она попала в серьезное ДТП, когда ехала на велосипеде, и получила инвалидность. Страховая компания выплатила ей 2 млн 212 тысяч евро, пишет Ilmessaggero.it . Однако белоруска о выплате ничего не знала, эти деньги были присвоены принимающей ее итальянской парой.

Часть этих денег они потратили на приобретение двух вилл, машин и «других активов», которые теперь изъяты.

Как пишет Blitzquotidiano.it , история стала достоянием гласности благодаря записке с просьбой о помощи, которую в октябре прошлого года девушка оставила социальному работнику.

Незадолго до того, белоруска рассказала «приемной матери», что была изнасилована сожителем итальянки, когда была еще несовершеннолетней. После этого ее выселили из дома в однокомнатную квартиру, которая, как пишет итальянская пресса, была непригодна для жизни из-за ее физического состояния.

Сейчас 71-летний мужчина и 59-летняя женщина арестованы полицией. Их обвиняют в преступлениях, связанных с жестоким обращением, мошенничеством и сексуальным насилием.

«Белоруска была взята под охрану и получила вид на жительство по соображениям справедливости», — сообщают СМИ.