Врач из Беларуси заплатила 5 тысяч долларов мошенникам, обещавшим опубликовать ее статью в США

Несколько ученых из России и ближнего зарубежья написали заявление в полицию РФ на фирму, якобы оказывающую посреднические услуги в публикации статей в международных журналах. Научные сотрудники после общения с коммерсантами не увидели ни своих работ на страницах изданий, ни денег, сообщает «Московский комсомолец» .

Жертв аферистов более десятка. Вместо того чтобы написать письмо в редакцию и уточнить правила, ученые выходили на сайт некоего международного издательства, где сообщалось, что фирма гарантирует публикацию в журнале международного уровня, но за вознаграждение.

Одна из жертв — 51-летняя врач-педиатр из Беларуси, специалист по гомеопатии и нетрадиционным методам лечения. В 2016 году она предоставила менеджерам фирмы свой труд на тему мигрени, а опубликовать его желала в американском журнале Neurology. За услуги она заплатила 5 тыс. долларов. Менеджеры передали публикацию на рецензию видному ученому в этой области из Казахстана, тот перезвонил автору и сообщил, что не хватает клинических исследований, а сама статья в целом слабая. «Педиатр решила не позориться перед коллегами, отказалась от публикации, о чем заявила сотрудникам фирмы, и попросила обратно деньги. А те успокоили: мол, не волнуйтесь, мы сами доработаем материал, и он выйдет в наилучшем качестве. Но автору важнее была репутация, поэтому она категорически отказалась. В течение года менеджеры выходили на связь, а потом исчезли, так и не вернув деньги», — отмечает «МК».

Обманутая ученая провела собственное расследование и выяснила, что фирма была создана в Киеве в 2014 году и первоначально продавала липовые документы о повышении квалификации, а потом вошла в сферу публикаций научных трудов. Сотрудники компании посещали крупные научные мероприятия, знакомились с участниками, рассылали визитки по электронной почте, указанной на сайте НИИ. До конца не ясно, помогли ли кому-то из ученых эти посредники. Но тех, кто не увидел ни статей, ни денег, множество.

Для общения с потенциальными клиентами в краткосрочную аренду фирма снимала офис в Москве, где заключались договоры, после чего офис закрывался. Следователи ОМВД России по Пресненскому району Москвы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», устанавливаются пострадавшие.