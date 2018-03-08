Добираемся из Витебска в Москву. Обзор перевозчиков, цен и рейсов

Москва — одно из наиболее популярных направлений поездок из Витебска, количество перевозчиков по этому маршруту только растет. Уточнили для вас актуальные цены и расписание рейсов в российскую столицу и обратно.



Фото: msk-guide.ru

Обращаем внимание, что в связи с ситуацией на белорусско-российской границе этот обзор актуален только для жителей Беларуси и России.

Поезд

Путешествие по железной дороге — самое дорогое. С другой стороны, в дороге можно прилечь и не нужно делать санитарную остановку.

Выезд из Витебска. Поезд Полоцк — Москва отправляется ежедневно в 22.18. Время в пути — 8 часов 24 минуты. Пассажиры прибывают на Белорусский вокзал в 6.42 следующего дня.

Отправление из Москвы. Обратно поезд выезжает в 23.37, на дорогу уходит 8 часов 2 минуты. В Витебск вы вернетесь в 7.39.

Стоимость проезда в одну сторону: плацкартный вагон — от 61 до 80 рублей, купе — от 99 до 153 рублей. Разбежка в стоимости зависит от выполнения определенных условий, благодаря которым можно получить скидку от 5% до 20%, подробности — здесь .

Полная информация: на сайте Белорусской железной дороги.

Автобус

Цены более демократичные, чем на поезд. Но придется мириться с сидячим положением. Посещение туалета — на санитарных остановках (2−3 раза в течение пути).

Время прибытия указано ориентировочно: оно может меняться в зависимости от ситуации на дороге, в первую очередь — от московских пробок.

Агентство международных пассажирских перевозок «Контур»

В компании рассказали, что рейсы не отменяют, даже если на поездку записались только 2 человека. В салоне автобуса на российской территории обычно работает бесплатный Wi-Fi. Есть возможность подзарядить смартфон или планшет по USB-кабелю. В переноске и с необходимыми документами можно перевозить небольшого питомца.

Выезд из Витебска. Отправление ежедневно в 21.30 по адресу: улица Кирова, 3. Прибытие — в 5.30 на Бутырский вал, 22 (Белорусский вокзал, станция метро «Белорусская»). К 6.00 автобус прибывает на вокзал «Южные ворота».

От автовокзала «Южные ворота» каждые 15−20 минут ездят бесплатные маршрутные автобусы до станций метро: «Алма-Атинская», «Братиславская», «Выхино», «Домодедовская», «Красногвардейская», «Марьино», «Царицыно», а также до торгового комплекса «Садовод» и торгово-ярмарочного комплекса «Москва».

От станции метро «Алма-Атинская» курсируют бесплатные маршрутные автобусы до автовокзала каждые 15−20 минут. В пути они такое же время.

Отправление из Москвы: в 21.30 от автовокзала «Южные ворота». Прибытие в Витебск на улицу Кирова (магазин «Изумруд» у железнодорожного вокзала) в 5.30−6.00.

Стоимость проезда: 30 рублей (или 1000 российских рублей при покупке билета в Москве).

Акции. Есть дисконтные карты: после каждой 5-й поездки скидка 50%. Действует 50% скидка детям до 12 лет. Дети до 5 лет едут бесплатно (с предоставлением места), но с одним взрослым может быть только один ребенок.

Подробная информация: на сайте , в группе или по телефонам: +375 29 696−05−10, +375 33 696−05−10, +7 968 784-91-37, +7 962 979-23-53.



Фото: carstarnews.com

Турагентство «АстроТур»

Рейсы ежедневные, в автобусе есть Wi-Fi. За 2 часа до отправления из Москвы необходимо выкупить билет в офисе. Провоз животных возможен при наличии переноски. За багаж и ручную кладь доплачивать не нужно при соблюдении определенных правил, детали — тут .

Выезд из Витебска: ежедневно. Сбор пассажиров в 21.20 — возле Дворца творчества детей и молодежи (ул. Космонавтов, 2); в 21.30 — у «Омеги» на проспекте Строителей; в 21.40 — на Московском проспекте, 120. Прибытие на Белорусский вокзал — в 5.30, на автостанцию «Тушинская» — в 6.00.

Отправление из Москвы: в 20.30 — от Белорусского вокзала (Бутырский вал, 4), в 21.20 — от автостанции «Тушинская». Прибытие в Витебск — около 5.30−6.00. Места высадки: Дворец творчества детей и молодежи, «Омега», Московский проспект, 120.

Стоимость проезда: из Витебска — 30 рублей, из Москвы — 1000 российских рублей.

Акции: каждая пятая поездка из Витебска — скидка 50%, десятая — бесплатно. Для детей до 12 лет — постоянная скидка 50%.

Подробная информация: на сайте , по телефонам: 8 0212 55-62-66, +375 29 222−27−60, +375 29 716−25−17, +7 920 306-71-70, +7 985 286−92−36, +7 495 255-08-65.

FlyTransfer

Компания делает рейсы на автобусах и маршрутках. Провоз домашнего питомца обычно не вызывает затруднений, если он в переноске и имеет необходимые ветеринарные документы. За транспортировку животного нужно заплатить половину стоимости билета. Однако лучше уточнить свою ситуацию в личном порядке.

Выезд из Витебска: по воскресеньям, вторникам и четвергам. Сбор пассажиров в 21.15 — возле Дворца творчества детей и молодежи (ул. Космонавтов, 2), в 20.45 — на Московском проспекте. Прибытие в Москву — с 5 до 6 часов утра на автостанцию «Новоясеневская».

Отправление из Москвы на следующий день после отъезда из Витебска (то есть в понедельник, среду и пятницу) в 20.30 (посадка — в 20.00). Сбор пассажиров — на автостанции «Новоясеневская». Прибытие в Витебск — около 5 часов утра.

Стоимость проезда: 30 рублей из Витебска, 1000 российских рублей из Москвы.

Подробная информация: на сайте и по телефонам: +375 29 122−52−27, +375 29 255−75−47, +7 926 578-14-73.

Transbus

В салоне работает Wi-Fi, в рейс можно взять домашнее животное.

Выезд из Витебска: по вторникам, четвергам и воскресеньям. В 20.15 автобус отъезжает от Дворца творчества детей и молодежи (улица Космонавтов, 2), в 20.30 — от дома № 19 на улице Чкалова, в 21.00 — от остановки напротив магазина «Рублевский» (Московский проспект, 120). Прибывает автобус сначала на Белорусский вокзал в 5.30, затем на автостанцию «Новоясеневская» в 6.30.

Отправление из Москвы: по понедельникам, средам и пятницам в 20.30 от автостанции «Новоясеневская». В Витебск автобус прибывает в 5.30−6.00 к железнодорожному вокзалу.

Стоимость проезда: 30 рублей из Витебска, 1000 российских рублей из Москвы.

Подробная информация: в группе или по телефонам: +375 33 904−04−24, +7 985 230-50-59.



Фото: photo.bymedia.net

Хуткiбус

В салоне работает Wi-Fi, в рейс можно взять домашнее животное (с необходимыми документами). В стоимость билета включен провоз большой сумки и ручной клади.

Выезд из Витебска: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Сбор пассажиров в 20.15 — от железнодорожного вокзала, в 20.30 — на улице Чкалова, в 21.00 — на Московском проспекте, 120. Прибытие в Москву — в 5.30 на Белорусский вокзал, в 6.30 — на автостанцию «Новоясеневская».

Отправление из Москвы: по понедельникам, средам и пятницам в 20.30 от автостанции «Новоясеневская». Прибытие в Витебск — в 5.30−6.00 к железнодорожному вокзалу.

Стоимость проезда: 30 рублей из Витебска, 1000 российских рублей из Москвы.

Подробная информация: в группе или по телефонам: +375 29 255−25−59, +375 29 155−95−52, +7 925 260-68-82.

Турфирма «Спадчына»

Ежедневные рейсы двух категорий: шоп-туры на рынки и стандартные пассажирские перевозки. Первая рассчитана на предпринимателей, поэтому мы опишем расписание остальных поездок.

Провоз багажа при рейсе из Москвы — платный (120 российских рублей). Транспортировка животных не разрешена. Wi-Fi в салоне есть, но не во всех автобусах.

Выезд из Витебска: по понедельникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям. Сбор в 20.45 возле офиса компании на улице Ленина, 64/1, в 21.00 — на Полоцком рынке, в 21.15 — на улице Чкалова, 19/1, в 21.30 — на Московском проспекте, 120. Прибытие в Москву — около 5.30−6.00, остановки — на Белорусском вокзале, площади Трех вокзалов, Тихорецком бульваре.

По вторникам и пятницам автобус стартует в 21.30, точки сбора и прибытия — аналогичные. Отправление с финальной точки на Московском проспекте — в 22.30. В Москву автобус прибывает в 6.30−7.00.

Отправление из Москвы: с автовокзала «Южные ворота» в 20.30. Прибытие в Витебск — около 4−6 часов утра.

Стоимость проезда: 30 рублей (при оплате в Витебске), детские билеты вдвое дешевле — 15 рублей. При покупке билетов сразу в оба направления стоимость составит 55 рублей. При оплате билета в Москве — 1000 российских рублей.

Подробная информация: на сайте , в группе или по телефонам: 8 0212 65−30−30, 8 0212 65−60−60, +375 29 335−81−00, +375 33 306−54−44.

Турфирма «Лис-тур»

Провоз животных нужно обсудить заранее, плату за багаж не берут.

Выезд из Витебска: сбор пассажиров в 18.15 на железнодорожном вокзале, в 18.30 — на улице Чкалова, в 19.00 — на Московском проспекте, 120. Прибытие в Москву — в 5.30−6.00. Остановки делают на площади Трех вокзалов и возле станции метро «Люблино».

Отправление из Москвы: автобус отъезжает от автостанции «Тушинская» в 21.20. В Витебск прибывает в 5.30−6.00. Остановки — в конце Московского проспекта и возле «Омеги».

От рынка «Садовод» в Москве можно уехать только при условии покупки билета в обе стороны (расписание шоп-туров — на сайте ).

Стоимость проезда: 25 рублей (из Витебска), 1000 российских рублей (из Москвы). При покупке билетов в Витебске туда и обратно стоимость составит 65 рублей. Детям до 12 лет — скидка 50%, детям до 6 лет — проезд бесплатный.

Подробная информация: на сайте и по телефонам: 8 0212 54-06-76, +375 29 599−44−22.



Фото: msk-guide.ru

Турагентство «Витпол»

Плату за багаж не берут, Wi-Fi в салоне есть. Провоз животных нужно обсудить заранее, скорее всего, в этом не откажут, но необходимо наличие переноски и ветеринарных документов.

Выезд из Витебска: во все дни, кроме пятницы и субботы. Сбор в 19.30 — у Полоцкого рынка; в 19.45 — у «Омеги»; в 20.00 — на Московском проспекте, 120; в 20.30 — в Лиозно; в 21.00 — в Рудне. Прибытие в столицу России — в 4.30−5.00 сначала на площадь Трех вокзалов, потом к торгово-ярмарочному комплексу «Москва» (рядом со станцией метро «Люблино»).

Отправление из Москвы: во все дни, кроме субботы и воскресенья. Отъезд — в 10.30−11.00 с рынка «Садовод». Уехать можно только при условии покупки билета в Витебске в обе стороны. Прибытие назад — в 19.00−20.00.

Стоимость проезда: 25 рублей — из Витебска, 1000 российских рублей — из Москвы. При покупке билетов в обе стороны — 50 рублей.

Подробная информация: на сайте и по телефонам: +375 29 516−58−60 и +7 921 920−03−52.

Турагентство «Вит-орбис»

Багаж до 23 кг бесплатно. Провоз животных нужно обсудить заранее, скорее всего, вам не откажут.

Выезд из Витебска: в 19.30 — от Полоцкого рынка; в 19.45 — проспект Строителей, 11; в 20.00 — Московский проспект, 120; в 20.45 — в Лиозно. Прибытие в Москву — в 4.00−5.00 к торгово-ярмарочному комплексу «Москва» (рядом со станцией метро «Люблино»).

Отправление из Москвы: в четверг в 10.00 от торгово-ярмарочного комплекса «Москва», в 12.00 — от торгового комплекса «Садовод». В остальные дни — в 9.00 и 11.00 соответственно. Прибытие в Витебск — в 18.30−19.00. От рынка «Садовод» можно уехать только при условии покупки билета в Витебске в обе стороны.

Стоимость проезда: 25 рублей.

Подробная информация: на сайте или по телефонам: +375 29 511−01−00, 8 0212 52-02-22.

По похожим условиям действуют рейсы ЧУТП «Катажина», то есть в рамках шоп-тура. Стоимость проезда в одну сторону — 25 рублей. Детальная информация — на сайте и по телефонам: +375 29 514−96−03, +375 29 165−96−03, 8 0212 52-52-40, 8 0212 52-52-41, +7 968 556-17-09.

Попутка

Популярностью пользуется сервис BlaBlaCar — сообщество водителей и пассажиров, которым по пути. К достоинствам можно отнести выбор шофера, автомобиля и стоимости проезда. Но минусы вытекают из плюсов: не всем комфортно путешествовать с незнакомым человеком. Не исключены отмена или перенос поездки, поэтому нужно быть готовым перестраиваться.

Время поездки: подбираете по своим пожеланиям в списке предложений от водителей. Для этого указываете города отправления и прибытия, а также даты отъезда и приезда. Будет полезно оценить предварительно профиль водителя с фотографией, особенно разделы «О себе» и «Отзывы». Перед бронированием можно выяснить детали поездки.

Стоимость проезда: обычно цена варьируется в районе 800−1000 российских рублей. Минимум, который мы зафиксировали, — 650 российских рублей за место в авто, максимум — 1000 российских рублей.

Подробная информация: на сайте или в соответствующем мобильном приложении.