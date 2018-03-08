В редакцию TUT.BY обратились минчане, чьи дети общаются по-белорусски. Они жалуются, что воспитывать малыша на родном языке в городе проблема. Во-первых, очень сложно отправить ребенка в белорусскоязычный садик. Во-вторых, говорят мамы и папы, даже в тех учреждениях, где есть белорусскоязычные группы, большинство детей общается по-русски.



Фото: Анжелика Василевская

Семья архитектора Александры Бояриной живет в Ленинском районе Минска. У ее с мужем двое детей — дочь Яня и сын Карусь. Девочке 2 года и 10 месяцев, мальчику — 8 месяцев. Дома говорят по-белорусски, поэтому детей родители хотели отдать в белорусскоязычный сад или хотя бы в белорусскоязычную группу.

— В 2016-м я обратилась в Ленинский райисполком, просила выдать мне список садов района, где есть белорусскоязычные ясли, — молодая мама вспоминает, с чего все началось. — Мне ответили: таких групп в районе нет. Летом 2017-го ситуация повторилась.

Все тем же летом 2017-го Александра направилась в службу «Одно окно», чтобы поставить детей на очередь в детский сад. Женщина попросила специалиста пометить в документах: «предпочтительный язык обучения — белорусский». Ей ответили: такую ​​информацию они не собирают. Тогда Александра попросила показать перечень садов Минска, где открыты группы на родном языке, но такого списка, сказали ей, нет.

— В итоге мне пришлось записать детей в общую очередь без привязки к конкретным садам, — продолжает Александра. — Получается, ты заносишь данные детей в базу и даже не знаешь, попадут они в русскоязычную или белорусскоязычную группу. Мне рассказали, что в бумагах, которые родители заполняют уже в саду, пунктик о языке есть. Но большинство воспитанников, которые попадают в группы по общей очереди, общаются по-русски. В таком случае, вряд ли кто-то специально для нас создаст белорусскоязычную группу.

«В большинстве садов в белорусскоязычных группах дети и воспитатели говорят по-русски»

Недовольная этой ситуацией, Александра направила письмо в Мингорисполком. И выяснилось, всего в Минске два белорусскоязычных сада. В некоторых заведениях есть белорусскоязычные группы — таких групп в городе чуть более сотни, восемь из них для детей ясельного возраста.



Снимок используется в качестве иллюстрации.

— Мне посоветовали позвонить в другие белорусскоязычные группы и садики и, если там есть места, записаться, — говорит Александра. — Но в одном учреждении, которое мне понравилось, в яслях 30 человек. Вряд ли они бы взяли еще и Яню. До второго от нашего дома нужно добираться через весь город.

В исполкоме молодой маме предложили еще один вариант: если районе соберется группа желающих заниматься по-белорусски, необходимые условия создадут.

— Но как мне этих желающих найти и почему этим должна заниматься я? — не понимает Александра.

Обсуждая данный вопрос с другими родителями, молодая мама выяснила: семей, мечтающих учить ребенка по-белорусски, в городе хватает. В Фейсбуке и Вайбере у них есть свои группы — здесь около трехсот человек. Вместе они решили обзвонить белорусскоязычные сады и группы. Хотели узнать, как там с местами и чем они живут.

— Выяснилось, что в большинстве садов в белорусскоязычных группах дети и воспитатели говорят по-русски, — рассказывает собеседница. — Программы обучения в них одинаковые с русскоязычными. Нам объяснили, что в белорусскоязычных группах дважды в неделю на мове проводят занятия по развитию речи. Но ведь и в русскоязычных группах дважды в неделю есть белорусский.

Родители, говорит Александра, это возмущало, а на том конце провода объясняли: что вы хотите, дети попадают сюда по общей очереди.

— Поэтому первый год воспитателям приходится знакомить их с языком, — описывает ситуацию молодая мама. — Рассказывать, что «кветка» и «квіток» — это разные слова. Через год они понемногу начинают учить стихи — и все. Для малышей, которые дома говорят по-белорусски, смысла в таком обучении немного.

«В Мингорисполкоме ответили: воспитатели белорусскоязычных групп обязаны говорить по-белорусски»

В результате родители-активисты начали переписку с министерством образования и попали на прием к Раисе Сидоренко — заместителю министра.



Снимок используется в качестве иллюстрации.

— Мы спросили, чем отличается группа с белорусским языком обучения от группы с русским, — вспоминает ту встречу Александра. — Нам ответили: языком обучения и языком, на котором говорят воспитатели. Недавно мы получили письмо из Мингорисполкома, там написано: воспитатели белорусскоязычных групп обязаны говорить по-белорусски. Но ведь этого никто не соблюдает.



Часть письма, которое Александра получила в феврале 2018-го из комитета по образованию Мингорисполкома.

Кроме того, родители просили замминистра, чтобы группы на родном языке появились во всех районах Минска. А в «Одном окне» ввели возможность выбирать язык обучения в садах.

— Нам пообещали, что это сделают, — говорит Александра. — 1 сентября в садах обычно открываются новые группы, и мы увидим, изменилась ли ситуация.

По словам собеседницы, родителям также пообещали рассмотреть вопрос о создании отдельной очереди для тех, кто хочет учиться по-белорусски,

В конце марта инициативная группа родителей снова собирается посетить Минобразования.

— Мы будем контролировать процесс, следить за тем, что делается, — резюмирует Александра. — Кроме того, мы создали петицию , где описали ситуацию с белорусскоязычными садами и предложили свои решения проблемы.