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Мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 марта

09.03.2018 11:00 — Новости Общества | БелТА  
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Мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу возможен дождь. Днем преимущественно по восточной части ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможен туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный слабый до умеренного.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит ноль - минус 6, во второй половине дня - от минус 1 по северо-востоку до плюс 7 градусов по юго-западу страны.-0-

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Теги: Минск
 
 
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9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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