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Ноль и еще немного снега. В Могилев пришла весна
09.03.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by
В Могилев пришла весна! В ближайшие выходные и всю следующую неделю днем прогнозируют нулевую температуру воздуха. Правда, нас ждет еще немного снега.
Сегодня, 9 марта, еще будет -1°С. К вечеру возможны снег, метель.
В субботу, 10 марта, также прогнозируют снег. Днем будет нулевая температура воздуха.
В воскресенье также будет около нуля, но уже без снега. Прогнозируют туман.
Нулевая температура воздуха сохранится и в понедельник, 12 марта. При этом усилится ветер — порывы будут достигать 14 м/с.
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В ближайшие выходные и всю следующую неделю прогнозируют нулевую температуру воздуха.
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