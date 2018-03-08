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Ноль и еще немного снега. В Могилев пришла весна

09.03.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилев пришла весна! В ближайшие выходные и всю следующую неделю днем прогнозируют нулевую температуру воздуха. Правда, нас ждет еще немного снега.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 9 марта, еще будет -1°С. К вечеру возможны снег, метель.

В субботу, 10 марта, также прогнозируют снег. Днем будет нулевая температура воздуха.

В воскресенье также будет около нуля, но уже без снега. Прогнозируют туман.

Нулевая температура воздуха сохранится и в понедельник, 12 марта. При этом усилится ветер — порывы будут достигать 14 м/с.

Следи за точным прогнозом погоды в своем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В ближайшие выходные и всю следующую неделю прогнозируют нулевую температуру воздуха.

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