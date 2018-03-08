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Ушел из жизни белорусский дипломат Валентин Величко

09.03.2018 13:50 — Новости Общества | БелТА  
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Ушел из жизни белорусский дипломат Валентин Величко
Валентин Величко. Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА /. На 74-м году ушел из жизни известный государственный деятель, выдающийся дипломат, кандидат экономических наук Валентин Величко, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел Беларуси.

"Уроженец Минской области Валентин Владимирович значительную часть своей профессиональной деятельности провел на Гомельщине. С 1968 по 1993 год работал на разных должностях в Гомельском обкоме комсомола, Гомельском областном совете профсоюзов, Советском райкоме КПБ г.Гомеля, Гомельском облисполкоме, Совете объединения профсоюзов Гомельской области", - рассказали в МИД.

Почти четверть столетия его жизненный путь был связан с международной деятельностью. Валентин Владимирович внес значительный вклад в становление дипломатической службы независимого белорусского государства. Был в числе первых послов суверенной Беларуси. В 1993-1997 годах возглавлял посольство Беларуси в Латвии, был аккредитован в Финляндии по совместительству. В 1997-1998 годах занимал пост министра по делам Содружества Независимых Государств Республики Беларусь. С 1998 по 2016 год работал на руководящих должностях в системе МИД Беларуси: посол по особым поручениям, первый заместитель министра иностранных дел. С 2001 по 2016 год являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Украине.

Был награжден государственными наградами: медалью "За трудовое отличие", орденом Почета, орденом Отечества III степени, а также Почетной грамотой Верховного Совета БССР, дважды - Почетной грамотой Совета Министров Беларуси.

"Искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Валентин Владимирович пользовался авторитетом и заслуженным уважением на всех вехах своего трудового пути. Память о Валентине Владимировиче Величко останется в сердцах его коллег и друзей", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА /. На 74-м году ушел из жизни известный государственный деятель, выдающийся дипломат, кандидат экономических наук Валентин Величко,...

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