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МИД отслеживает ситуацию с пострадавшей в Италии белоруской

09.03.2018 14:00 — Новости Общества | БелТА  
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МИД отслеживает ситуацию с пострадавшей в Италии белоруской
Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси отслеживает ситуацию с пострадавшей в Италии белоруской, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

"Гражданка Беларуси ранее посещала Италию в целях оздоровления, а с 2014 года проживала в итальянской семье. В данный момент она находится в центре для граждан, пострадавших от насилия. Расследованием произошедшего занимается итальянская полиция. Наше посольство находится в контакте с итальянскими правоохранительными органами, отслеживает ситуацию и в случае необходимости готово оказать помощь гражданке Беларуси", - сказал Андрей Шупляк.

Как сообщали итальянские СМИ, в Италии задержали семейную пару по обвинению в сексуальном насилии и мошенничестве в отношении 22-летней девушки из Беларуси, которая приезжала к ним на оздоровление.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси отслеживает ситуацию с пострадавшей в Италии белоруской, сообщил корреспонденту БЕЛТА...

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