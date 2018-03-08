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Стала известна дата визита папы римского в Литву

09.03.2018 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Папа римский Франциск посетит страны Балтии 22-25 сентября 2018 года, сообщает Catholic.by. Свой визит понтифик начнет с Литвы. 


Фото: katolik-gomel.by

Планируется, что 22 и 23 сентября папа Франциск посетит Вильнюс и Каунас. 22 сентября он встретится с молодежью в литовской столице, а через день отслужит имшу в Каунасе.  

Папа римский также планирует посетить Ригу, Алгону, Таллин. 

Как ранее сообщалось, 1 февраля нынешнего года белорусские епископы побывали на аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане. На встрече обсуждали также и возможный визит понтифика в Беларусь. Глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич рассказал: «Папа сказал так: в этом году это невозможно, так как уже расписан весь график визитов, однако он очень хотел бы приехать. Он мечтает о том, чтобы приехать в нашу страну. Папа дал нам надежду относительно того, что, по моему мнению, в ближайшем будущем приедет к нам».

 
 
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Как ранее сообщалось, 1 февраля нынешнего года белорусские епископы побывали на аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане. На встрече обсуждали также и...

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