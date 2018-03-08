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Стала известна дата визита папы римского в Литву
09.03.2018 16:52 — Новости Общества | Tut.by
Папа римский Франциск посетит страны Балтии 22-25 сентября 2018 года,
Планируется, что 22 и 23 сентября папа Франциск посетит Вильнюс и Каунас. 22 сентября он встретится с молодежью в литовской столице, а через день отслужит имшу в Каунасе.
Папа римский также планирует посетить Ригу, Алгону, Таллин.
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