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"Нам бы еще ролики". Как в Могилеве школьников ставят на коньки

09.03.2018 19:46 — Новости Общества | Tut.by  
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«Прыгнуть в последний вагон» — это про девятиклассников СШ № 45 в Могилеве. Внезапно снежные и морозные мартовские дни — последние в эту зиму, когда еще можно резать лед коньками на уроках физкультуры. Уже следующей зимой школьники будут пыхтеть над учебниками — выпускным классам не до катка. «В большой спорт не метим, но коньки в школе — это круто», — говорят подростки и пока по полной отрываются в хоккейной коробке на школьном стадионе: днем, вечером, в выходные, с родителями и без.


Средняя школа № 45 в микрорайоне «Спутник» — самая молодая и самая современная в областном центре. Ее открыли в 2011 году — сразу с большим стадионом и бассейном. И на коньки ребят поставили в первую же зиму.

— Коньки закупили сразу: 50 пар — мужских, 25 — женских, — рассказывает учитель физкультуры Василий Прудников. — Как только погода подходящая, сразу заливали лед и дети катались.

Эта зима школьников радует больше прошлых: ребята катаются с января — на уроках, после них, в выходные. Вне учебных занятий коньки можно взять напрокат — за 1 рубль 5 копеек. И каждый четверг у комнаты, где хранится спортивный инвентарь, — очередь.











— Мы коробку залили, наверное, одними из первых в городе, — продолжает Василий Владимирович. — И каток сразу облюбовали местные жители. Район-то большой, лед хороший — вот все и катаются. Вы как-нибудь вечером придите — тут не протолкнуться. А на выходные дети коньки разбирают — катаются сами и тут, у школы, и на других площадках.

Школьников ставят на коньки и на уроках физкультуры, и на факультативе «Час здоровья и спорта». И в этот раз 9-классники шумно собираются выйти на лед.

— Мы все за ЗОЖ! — радостно говорит кто-то в толпе.

— Все фото — ложь, — со смехом добавляет кто-то.

Девятиклассники хором отвечают, что у них и дома есть коньки. Кто-то говорит, что на роликах катается лучше. А в большой спорт никто не метит — «состояние здоровья не позволяет».

— Если танцы внесут в олимпийский вид спорта, я готова, — улыбается 9-классница.

















И все идут демонстрировать, чему научились за зиму. Кто-то катается спокойно, плавно. Некоторые парни учатся лихо тормозить. А кто-то ползает вдоль бортика. Случается и «куча мала».

Учителя говорят, что многие дети приходят на уроки уже подготовленными. Есть и те, кого нужно впервые ставить на коньки. Но ребята все схватывают на лету. Да и одноклассники активно помогают.

— Детям нравится заниматься на улице физкультурой, — говорит учитель физкультуры Сергей Голос. Его ученики зовут просто — Михалыч. — Да и нам, учителям, это больше по душе.

Педагоги говорят, что школа перегружена даже несмотря на то, что учатся дети в две смены. А это означает, что и в спортивном зале на уроках не очень комфортно заниматься.

— Дети любят больше игровые виды спорта: футбол, волейбол. Баскетбол — меньше. Но для них нужно место, чтобы «разогнаться», — объясняют педагоги.














На школьном стадионе летом и без учеников яблоку негде упасть, говорят учителя. Занимаются взрослые, дети. На баскетбольную площадку занимают очередь. Похоже, скоро так будет и с футбольным полем.

— Тут уже хоть график составляй. Как-то собрались с учителями, хотели в футбол поиграть — не смогли. Занято было, — улыбается Сергей Михайлович.

Мам с колясками тоже «со стадиона не выгнать», говорит учитель и улыбается: «Для них все условия — покрытие-то хорошее. Просишь уйти, мол, ребятам гранату метать нужно. Думаете, реагируют?».

По его наблюдениям, 9 класс — последний год, когда школьники с удовольствием бегут на уроки физкультуры. В 10 и 11 классах ребята больше времени уделяют учебе — сидят за книгами. Но 9-классники об этом, похоже, пока не догадываются.

— Вы к нам летом приходите — мы тут знаете, как на роликах рассекаем? — зовут школьники.

И говорят, что было бы неплохо кататься на роликах и на занятиях физкультурой. Ну или на лыжероллерах — тоже интересно.

 
Теги: Могилев
 
 
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"В большой спорт не метим, но коньки в школе - это круто", - говорят подростки и по полной отрываются в хоккейной коробке на школьном стадионе: днем, вечером, в...

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