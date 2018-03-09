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Как гродненский драмтеатр связан с независимостью? В Гродно представили книгу "Шляхамі БНР"

09.03.2018 22:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно презентовали научный сборник «Шляхамі БНР», посвященный событиям столетней давности, когда в 1918 году была провозглашена Белорусская народная республика.


Над сборником работал целый коллектив историков: Александр Агеев, Андрей Чернякевич, Инна Соркина, Захар Шыбеко и другие.

В книге тема БНР рассматривается через призму локальной истории: в сборнике собраны адреса, которые связаны с деятельностью правительства новой республики.


Например, в Гродно на месте драмтеатра когда-то был Борисоглебский монастырь, где осенью 1918 года разместилась первая в городе легальная белорусская организация — «Сувязь культурна-нацыяналістычнага адраджэння Беларусі». А на месте торгового центра «Неман» когда-то находился отель «Европейский», где в 1919 году останавливался премьер-министр БНР Антон Луцкевич.


Есть в книге адреса, связанные со становлением белорусской республики в Минске, Могилеве и Бресте. Через несколько недель в Гродно представят еще одно издание, ткже посвященное истории БНР. Только уже с гродненским колоритом — это будет путеводитель по белорусским адресам «второй столицы БНР», ведь правительство новой белорусской республики переехало именно сюда после того, как в Минск в 1918 году вошли немецкие войска.


Сборник «Шляхамі БНР» также презентуют и в столице.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно презентовали научный сборник "Шляхамі БНР", который посвящен событиям столетней давности, когда в 1918 году была провозглашена Белорусская народная...

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