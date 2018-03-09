В Гродно презентовали научный сборник «Шляхамі БНР», посвященный событиям столетней давности, когда в 1918 году была провозглашена Белорусская народная республика.





Над сборником работал целый коллектив историков: Александр Агеев, Андрей Чернякевич, Инна Соркина, Захар Шыбеко и другие.

В книге тема БНР рассматривается через призму локальной истории: в сборнике собраны адреса, которые связаны с деятельностью правительства новой республики.





Например, в Гродно на месте драмтеатра когда-то был Борисоглебский монастырь, где осенью 1918 года разместилась первая в городе легальная белорусская организация — «Сувязь культурна-нацыяналістычнага адраджэння Беларусі». А на месте торгового центра «Неман» когда-то находился отель «Европейский», где в 1919 году останавливался премьер-министр БНР Антон Луцкевич.





Есть в книге адреса, связанные со становлением белорусской республики в Минске, Могилеве и Бресте. Через несколько недель в Гродно представят еще одно издание, ткже посвященное истории БНР. Только уже с гродненским колоритом — это будет путеводитель по белорусским адресам «второй столицы БНР», ведь правительство новой белорусской республики переехало именно сюда после того, как в Минск в 1918 году вошли немецкие войска.





Сборник «Шляхамі БНР» также презентуют и в столице.