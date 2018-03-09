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На брестском железнодорожном вокзале появились надписи иероглифами

10.03.2018 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
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По свидетельствам персонала станции Брест-Центральный, в последнее время заметно увеличилось количество пассажиров из Китая: туристов и деловых людей, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Николай Чеберкус

Теперь они смогут прочитать на родном языке основные указатели: «касса», «медпункт», «милиция» и др. Ранее такой дружественный жест был сделан на железнодорожном вокзале в Минске.

Первым в 2017 году китайский язык стал использовать Национальный аэропорт «Минск». Ожидается, что восточный колорит будет иметь и Национальный стадион, строительство которого планируется в Минске. Судя по всему, постижение науки иероглифов скоро перестанет быть экзотикой.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В последнее время заметно увеличилось количество пассажиров из Китая: туристов и деловых людей.

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