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Двух работников, которые оказались под завалами в шахте "Беларуськалия", пока не нашли

10.03.2018 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Двух работников, которые оказались под завалами руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия», пока не нашли, сообщил источник TUT.BY.

— Идут спасательные работы, производятся раскопки. Людей пока нет, они либо под завалами, либо за завалами, — сообщил источник.

В руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» 9 марта произошло ЧП — под завалами в шахте оказалось два работника.

«Очевидцы говорят, около 17.40 в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. Завалило комбайн с двумя работниками», — рассказал читатель TUT.BY.

МЧС вечером сообщил о том, что 9 марта в 18:30 в МЧС поступило сообщение об инциденте на территории 3 рудоуправления ОАО «Беларуськалий». «По предварительной информации при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива. На данном участке находились двое рабочих. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия проведены работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала. Причина произошедшего выясняется».

 
 
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Двух работников, которые оказались под завалами руднике третьего рудоуправления "Беларуськалия", пока не нашли, сообщил источник TUT.BY.

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