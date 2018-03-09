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Лед на водоемах Брестской области стал небезопасным из-за потепления
10.03.2018 09:10 — Новости Общества | Tut.by
В Брестской области в связи с потеплением ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед,
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются кратковременные осадки (в основном дождь), местами туман. Температура воздуха днем будет от нуля до плюс 8 градусов, ночью — от 5 мороза до 3 тепла.
«В период резкого потепления структура льда меняется. Он становится рыхлым и непрочным, передвижение по нему в этот период рискованно. Наибольшую опасность представляют реки с быстрым течением, где могут образовываться промоины, а также участки с зарослями камышей и кустарников», — подчеркнули в ОСВОД.
Специалисты в первую очередь предостерегает от выхода на лед любителей зимней рыбалки. В целях безопасности при себе им необходимо иметь спасательные жилеты. Кроме того, спасатели призывают родителей постоянно контролировать местонахождение детей.
С начала года в Брестской области утонули четыре человека, в том числе в Пинском районе на водохранилище Погост погиб 15-летний школьник, который провалился под лед. Также за это время сотрудники ОСВОД спасли четырех человек.
Всего в регионе организовано дежурство на 8 спасательных станциях и 20 спасательных постах общества спасания на водах. Помимо этого, сотрудники ОСВОД, МЧС и МВД постоянно проводят совместные рейды на предупреждение трагедий на воде.
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Температура воздуха днем будет от нуля до плюс 8 градусов, ночью - от 5 мороза до 3 тепла.
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