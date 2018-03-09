ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: образец ID-карты появится уже в этом году, выдавать начнут с 1 января 2019 года

10.03.2018 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В этом году появится образец ID-карты, выдавать ее начнут с 1 января 2019 года. Об этом сообщил во время прямой линии начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

— Образец будет в конце 2018 года, но персонализацию будут проводить с 1 января 2019 года. Любой гражданин сможет поменять внутренний паспорт на ID-карту, — рассказал Алексей Бегун.

Планируется, что ID-карта будет стоить одну базовую величину и станет внутренним документом. В ней разместится цифровая подпись, и это значительно расширит возможности владельца. Например, через нее можно будет проводить платежи.

За границу белорусы будут выезжать по биометрическому паспорту. В нем будет электронный чип с персональными данными владельца документа — фото, электронная цифровая подпись, отпечатки пальцев. Стоить такой паспорт будет 30 евро.

Этот паспорт позволит белорусам быстрее проходить контроль на границе. Кроме того, биометрический документ необходим для упрощения визового режима со странами Шенгена — это одно из условий ЕС.

 
 
Ссылка на источник 140
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил во время "прямой линии" начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лед на водоемах Брестской области стал небезопасным из-за потепления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика