МВД: образец ID-карты появится уже в этом году, выдавать начнут с 1 января 2019 года

В этом году появится образец ID-карты, выдавать ее начнут с 1 января 2019 года. Об этом сообщил во время прямой линии начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

— Образец будет в конце 2018 года, но персонализацию будут проводить с 1 января 2019 года. Любой гражданин сможет поменять внутренний паспорт на ID-карту, — рассказал Алексей Бегун.

Планируется, что ID-карта будет стоить одну базовую величину и станет внутренним документом. В ней разместится цифровая подпись, и это значительно расширит возможности владельца. Например, через нее можно будет проводить платежи.

За границу белорусы будут выезжать по биометрическому паспорту. В нем будет электронный чип с персональными данными владельца документа — фото, электронная цифровая подпись, отпечатки пальцев. Стоить такой паспорт будет 30 евро.

Этот паспорт позволит белорусам быстрее проходить контроль на границе. Кроме того, биометрический документ необходим для упрощения визового режима со странами Шенгена — это одно из условий ЕС.