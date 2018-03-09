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Место под Успенкой. Куда исчезли красивые дома и почему в Витебске нет археологического музея
10.03.2018 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Улица Пушкина находится в живописном уголке Витебска под Успенской горкой, на территории бывшего Верхнего замка. Прежние ее названия — Театральная, Пушкинская. Она одна из самых коротких в городе: на 200 метрах здесь всего три дома. А ведь когда-то тут было много зданий — и красивейших! Большая часть улицы вместе со сквером называется Замковой площадью. С нее-то мы и начнем новую
Площадь с четырьмя названиями
Современная Замковая площадь совсем молодая: она появилась в 2013 году — после реконструкции улицы Пушкина.
А первая площадь с таким названием возникла в Витебске еще в XIX веке, на этом же месте. Она находилась перед дворянским собранием, поэтому ее также называли Дворянской. Третье название — Театральная — от находившегося неподалеку театра.
Краевед Николай Никифоровский писал, что названия зависели от того, «откуда зритель смотрел на площадь — от бывшего театра, дворянского собрания или от Замковой горы».
Было у площади еще одно, житейское, название —
В середине 1860-х годов это место преобразилось: рядом построили каменный мост через Двину. Площадь перестали замусоривать, пруд и болото засыпали. Летом 1868-го здесь появился цирк — редкое сооружение для провинциального города! Однако здание было деревянным, и вскоре стало непригодным для представлений.
На месте бывшей площади проложили дорогу и устроили сквер. Жители называли его «садик против дворянского собрания» и любили там гулять.
Дворянское собрание, фабрика, драмтеатр
Особенно выигрышно здание стало выглядеть, когда рядом проложили новую дорогу к строящемуся Двинскому мосту, убрали «неряшливые деревянные обывательские домики», засыпали зловонный пруд.
Губернское дворянское собрание было высшей сословной организацией дворян. Вначале в здании не только проводили съезды и собрания, но и устраивали вечера, спектакли, концерты. Начиная с 1860-х годов развлекательные мероприятия перенесли в гражданский клуб, находившийся неподалеку. А в здании дворянского собрания устроили жилье для губернского предводителя и канцелярию.
После революции 14 комнат в здании заняла 1-я Витебская чулочно-трикотажная фабрика. В нескольких помещениях поселились горожане.
Позже фабрике отдали не только весь этот особняк, но и другие строения на Пушкинской (например, бывший ломбард). Предприятие построило также новые объекты и заняло почти целый квартал вдоль набережной Двины. Кроме производственных корпусов, здесь были клуб, ясли, столовая, почта.
В 1928-м предприятие назвали в честь Клары Цеткин. Здесь трудились более 2 тысяч человек. Фабрика выпускала чулки, носки, жакеты и другой трикотаж. Продукция шла и на импорт.
В войну немцы разбомбили почти все фабричные здания. В 1945 году власти хотели установить в этом районе памятник летчикам, павшим на боевом пути 1-го Прибалтийского фронта. Но монумент не появился. В 1950-е здесь жили горожане — в бараках.
В 1962-м на месте бараков построили здание для
Коласовскому театру — 91 год. С самого начала он отличался от других театров Беларуси. Во-первых, это был не областной театр, а театр республиканского значения. Во-вторых, он никогда не был провинциальным: еще в первые годы существования вобрал традиции московской театральной жизни, МХАТовской школы.
Первый витебский театр и библиотека Пушкина
Первый же театр появился в этом районе в 1845 году. Он-то и дал название улице — Театральная.
Находился театр в деревянном доме шляхтянки Соломеи Гайковой. Местная газета писала о «красоте и изяществе» здания, а также отмечала, что театр «очень удобный и вместительный». Но вскоре дом пришел в упадок, и на последних представлениях в 1856 году даже дежурили пожарные — на случай ЧП.
В 1873 году городской театр разместился в каменном здании
В 1899 году, после того, как город отметил 100-летие со дня рождения Александра Пушкина, Театральную переименовали в Пушкинскую. Городская дума также решила открыть библиотеку имени поэта и устроить при ней народную читальню и музей.
Библиотека на Пушкинской, 12 приняла читателей лишь через 5 лет. Музей при ней так и не открыли, а вот читальня работала.
К слову, нумерация домов на Пушкинской раньше начиналась от ее пересечения с Замковой. А сегодня — наоборот: улица берет начало от набережной Витьбы.
До середины ХХ века Пушкинская была примерно на треть длиннее современной улицы Пушкина. Это связано с тем, что Замковая имела другую трассировку: начинаясь от Соборной площади (сейчас площадь Свободы), она выходила к Двине не прямо на мост, как сегодня, а возле Благовещенской церкви. Соответственно, Пушкинская пересекалась с Замковой не на линии моста, а южнее — в районе нынешней гостиницы «Витебск».
«Укоротили» Пушкинскую после войны, во время реконструкции и выпрямления Замковой. А до войны выпрямили и Пушкинскую — к мосту через сквер.
Мужская Александровская гимназия
На Театральной находилась
Мужскую гимназию в Витебске открыли в 1809 году. Сразу она размещалась в здании на Успенской горке (ныне улица Крылова, 7), затем в одном из домов на Смоленской (современная Ленина). В 1880-м гимназия переехала в новое здание на Театральной.
В 1918-м учебное заведение закрыли. Дом отдали под военный госпиталь, потом — под пединститут. А в 1973 году красивое здание разрушили — в ходе реконструкции улицы Замковой. Союз архитекторов БССР решил, что оно не является памятником архитектуры, препятствует городской застройке и мешает транспорту, так как находится на проезжей части.
Сейчас на этом месте находится здание, которое в 1977 году возвели для проектно-конструкторского бюро автоматизированных систем управления (ПКБ АСУ).
Сквер с фонтаном и памятниками
На многих старых открытках и фотографиях запечатлен сквер между дворянским собранием и гимназией. Его тоже называли по-разному: Дворянский, Гимназический, Пушкинский, Ростовцевский.
Происхождение первых трех названий понятно. А Ростовцевским сквер назвали в честь витебского губернатора Павла Ростовцева.
В Пушкинском сквере до революции работал фонтан. В 1920-х годах здесь хотели устроить гимнастический городок пединститута, для чего пришлось бы вырубить часть деревьев. Губернский архитектор Тихон Кибардин выступил против: горожане любили здесь гулять и проводить праздники. Вероятно, к его мнению прислушались, и гимнастический городок разместился в другом месте.
В 1920 году в сквере открыли памятник Карлу Марксу работы витебского скульптора Давида Якерсона. Монумент из цемента впечатлял масштабностью. Через два года сквер переименовали — в честь Маркса.
Годом раньше памятник Марксу поставили неподалеку от Пушкинского сквера — у здания бывшего окружного суда (сейчас Художественный музей). Обе скульптуры просуществовали до конца 1920-х годов.
В 1939 году в сквере установили памятник Александру Пушкину. Как выглядело сооружение, неизвестно — вероятно, пострадало от немецких бомбежек. После войны тут снова увековечили память русского поэта. Но и этот бюст простоял недолго — предположительно, его снесли в начале 1960-х.
Третий памятник Пушкину установили в сквере в 1989 году. Автор — Иван Казак — изобразил поэта в полный рост на фоне стилизованного изображения города.
Кинотеатр с дешевыми билетами и популярные клубы
Заслуживают внимания также два здания в начале Пушкинской, на ее пересечении с Замковой. Их можно рассмотреть на открытках начала ХХ века. Эти дома после войны не восстановили.
Угловой дом № 11/1 построили в конце XIX века, его владельцем был Ниренштейн. На первом этаже тут находились библиотека, книжный магазин, нотариальная контора, парикмахерская, магазины оптики, оружия, швейных принадлежностей и другие. Второй этаж был жилым. После 1917 года помещения в доме занимали ЧК, школа, коммуна.
Еще до революции в доме Ниренштейна открылся кинотеатр «Иллюзион». В 1923 году его переименовали в «Пролеткино» (в некоторых источниках упоминается как «Прометей»). Кинотеатр считался рабочим: здесь были самые дешевые билеты в городе, часто сеансы были и вовсе бесплатными. Показывали в нем в основном революционные картины. В 1930-х годах при «Пролеткино» работал детский кинотеатр имени Макса Гельца.
Напротив дома с кинотеатром находилось такое же большое здание, которым до революции владел Кушнер, а затем Хайкин. Здесь размещались губернская управа по делам земского хозяйства, меблированные комнаты для сдачи внаем, типолитография Неймана, винный, гастрономический, музыкальный магазины, парикмахерская, ресторан. В 1907 году тут была контора газеты «Витебский голос».
В первые годы советской власти в здании размещался латышский клуб «Коммунист». Здесь проходили собрания, конференции, концерты, спектакли, лекции. Посещали клуб не только латыши, но и другие горожане. Учреждение поддерживало связь с УНОВИС: в частности, зрители увидели на этой сцене футуристическую оперу «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина и Алексея Крученых и «Супрематический балет» Нины Коган. Весной 1922 года в клубе читал лекции Казимир Малевич.
В начале Пушкинской, на четной стороне, до революции находился еще один клуб — гражданский. Здесь проводили досуг состоятельные горожане: играли в кегли, бильярд, карты, развлекались на маскарадах, балах. Здание гражданского клуба также не пережило войну.
От Талмуд-торы до кукольного театра
До войны дома вдоль Витьбы к улице Пушкинской не относились и имели адрес: Пушкинская набережная.
Сегодня на улице Пушкина находятся два старинных здания. Одно из них, № 2, на высоком берегу Витьбы, любят дети — это Белорусский театр «Лялька». Здание построили в 1912—1914 годах для Талмуд-торы — еврейской религиозной школы для мальчиков из малообеспеченных семей,
В Первую мировую здание приспособили под госпиталь, но Талмуд-тора, судя по всему, продолжала работать. В 1921 году тут разместился еврейский педтехникум — первый в СССР. В 1937-м его реорганизовали в училище, а вскоре закрыли. Перед войной в здании размещались фельдшерско-акушерская школа и мебельный магазин.
После войны здание занимали городские комитеты КПБ и ЛКСМБ. В 1990 году его передали кукольному театру.
Еще одно здание постройки конца XIX века — № 4. После войны здесь размещались колхозно-совхозное управление и управление капстроительства горисполкома. С 1990-х особняк принадлежит обувному холдингу «Марко».
Здесь мог быть археологический музей
В середине 1970-х на территории Верхнего замка в районе улицы Пушкина проводили археологические наблюдения за земляными работами. На месте бывшего пединститута выкопали котлован для новостроя — ПКБ АСУ. Рядом заложили раскоп.
Ученые обнаружили участки городской застройки XII−XVII веков, отлично сохранившиеся деревянные сооружения XII-XIV столетий, огромное количество предметов быта, украшений, оружия, керамики. Возникла идея создать археологический музей — с экспозицией средневекового города.
В 1978-м над частью раскопа возвели деревянный навес, а через два года правительство БССР приняло постановление «О создании в Витебске археологического музея». Все работы планировали завершить за 5 лет. Объект объявили филиалом областного краеведческого музея, здесь проводили экскурсии.
В 1980 году неподалеку от раскопа установили бронзовый бюст на гранитном постаменте в честь Петра Машерова.
Однако до конца проект не довели — в основном из-за нехватки денег. В августе 1989 года Министерство культуры разрешило разобрать навес и засыпать подготовленные к музеефикации деревянные сооружения, мотивируя это «отсутствием эффективной технологии консервации остатков древней застройки». Через месяц, несмотря на протесты ученых, раскоп засыпали.
Пушкинский мост: любимое место молодоженов
Завершим нашу прогулку в романтичном месте — на Пушкинском мосту.
В устье Витьбы находилась переправа, чаще всего горожане ею пользовались во время половодья. В 1860-х годах тут построили свайный деревянный мост, соединивший улицу Подвинскую (современная Толстого) с Поганой площадью. Однако вскоре он стал неудобен — из-за частых ремонтов «сузился до тропинки», с которой человек мог легко упасть в Витьбу. К концу XIX века взамен построили более безопасный, но тоже деревянный мост.
А современный арочный железобетонный мост длиной 28 метров появился тут в 1961-м. Восемь лет назад его украсили бронзовые скульптуры львов.
Пушкинский мост любят молодожены: в день садьбы они
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Улица Пушкина находится в живописном уголке Витебска, на территории бывшего Верхнего замка. Прежние ее названия - Театральная, Пушкинская. Она одна из самых...
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