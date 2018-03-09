Место под Успенкой. Куда исчезли красивые дома и почему в Витебске нет археологического музея

Улица Пушкина находится в живописном уголке Витебска под Успенской горкой, на территории бывшего Верхнего замка. Прежние ее названия — Театральная, Пушкинская. Она одна из самых коротких в городе: на 200 метрах здесь всего три дома. А ведь когда-то тут было много зданий — и красивейших! Большая часть улицы вместе со сквером называется Замковой площадью. С нее-то мы и начнем новую «Прогулку по незнакомому Витебску» .



Улица Пушкина и Замковая площадь (современный вид). Этот уголок города украшает фонтан. Был он здесь и до революции. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Площадь с четырьмя названиями

Современная Замковая площадь совсем молодая: она появилась в 2013 году — после реконструкции улицы Пушкина.

А первая площадь с таким названием возникла в Витебске еще в XIX веке, на этом же месте. Она находилась перед дворянским собранием, поэтому ее также называли Дворянской. Третье название — Театральная — от находившегося неподалеку театра.

Краевед Николай Никифоровский писал, что названия зависели от того, «откуда зритель смотрел на площадь — от бывшего театра, дворянского собрания или от Замковой горы».

Было у площади еще одно, житейское, название — Поганая . Здесь находился пруд, в окрестностях которого стоял неприятный запах. Горожане вынужденно брали из него воду во время долгих неприятельских осад.



Дворянская площадь и пруд на плане города 1860 года. Буквой А обозначено здание дворянского собрания, В — Успенский собор и духовная семинария. Источник: «Витебская энциклопедия»

В середине 1860-х годов это место преобразилось: рядом построили каменный мост через Двину. Площадь перестали замусоривать, пруд и болото засыпали. Летом 1868-го здесь появился цирк — редкое сооружение для провинциального города! Однако здание было деревянным, и вскоре стало непригодным для представлений.

На месте бывшей площади проложили дорогу и устроили сквер. Жители называли его «садик против дворянского собрания» и любили там гулять.

Дворянское собрание, фабрика, драмтеатр

Дворянское собрание было одним из самых приметных зданий в Витебске. Вначале в нем размещался уездный суд. Но дом сильно обветшал. В 1806 году его подарили витебскому дворянству, но с условием, что богатые люди приведут особняк в порядок. Однако капремонт растянулся почти на шесть десятилетий: завершили его только к 1863 году.



Дворянское собрание. Вид с Успенской горы. 1880-е годы. Фото: Сигизмунд Юрковский

Особенно выигрышно здание стало выглядеть, когда рядом проложили новую дорогу к строящемуся Двинскому мосту, убрали «неряшливые деревянные обывательские домики», засыпали зловонный пруд.

Губернское дворянское собрание было высшей сословной организацией дворян. Вначале в здании не только проводили съезды и собрания, но и устраивали вечера, спектакли, концерты. Начиная с 1860-х годов развлекательные мероприятия перенесли в гражданский клуб, находившийся неподалеку. А в здании дворянского собрания устроили жилье для губернского предводителя и канцелярию.

После революции 14 комнат в здании заняла 1-я Витебская чулочно-трикотажная фабрика. В нескольких помещениях поселились горожане.

Позже фабрике отдали не только весь этот особняк, но и другие строения на Пушкинской (например, бывший ломбард). Предприятие построило также новые объекты и заняло почти целый квартал вдоль набережной Двины. Кроме производственных корпусов, здесь были клуб, ясли, столовая, почта.



Корпуса чулочно-трикотажной фабрики имени Клары Цеткин. Вид со стороны Успенской горы. Кадр из фильма «Юдель Пэн. Смертельная нагота». Источник: «Витебская энциклопедия»

В 1928-м предприятие назвали в честь Клары Цеткин. Здесь трудились более 2 тысяч человек. Фабрика выпускала чулки, носки, жакеты и другой трикотаж. Продукция шла и на импорт.

В войну немцы разбомбили почти все фабричные здания. В 1945 году власти хотели установить в этом районе памятник летчикам, павшим на боевом пути 1-го Прибалтийского фронта. Но монумент не появился. В 1950-е здесь жили горожане — в бараках.



Разрушенный Кировский мост и корпуса чулочно-трикотажной фабрики (слева). Фото сделано во время оккупации. Источник: «Таямніцы Віцебска»



Вид на Пушкинский мост и бараки на месте чулочно-трикотажной фабрики со стороны улицы Толстого. 1950-е годы. Фото: Константин Дурихин

В 1962-м на месте бараков построили здание для драмтеатра .

Коласовскому театру — 91 год. С самого начала он отличался от других театров Беларуси. Во-первых, это был не областной театр, а театр республиканского значения. Во-вторых, он никогда не был провинциальным: еще в первые годы существования вобрал традиции московской театральной жизни, МХАТовской школы.



Театр имени Якуба Коласа. 1981 год. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Первый витебский театр и библиотека Пушкина

Первый же театр появился в этом районе в 1845 году. Он-то и дал название улице — Театральная.

Находился театр в деревянном доме шляхтянки Соломеи Гайковой. Местная газета писала о «красоте и изяществе» здания, а также отмечала, что театр «очень удобный и вместительный». Но вскоре дом пришел в упадок, и на последних представлениях в 1856 году даже дежурили пожарные — на случай ЧП.

В 1873 году городской театр разместился в каменном здании на Смоленской площади (сейчас площадь Ленина).



Начало Театральной улицы на пересечении с улицей Замковой (вдали — Успенский собор). 1880-е годы. Фото: Сигизмунд Юрковский

В 1899 году, после того, как город отметил 100-летие со дня рождения Александра Пушкина, Театральную переименовали в Пушкинскую. Городская дума также решила открыть библиотеку имени поэта и устроить при ней народную читальню и музей.

Библиотека на Пушкинской, 12 приняла читателей лишь через 5 лет. Музей при ней так и не открыли, а вот читальня работала.

К слову, нумерация домов на Пушкинской раньше начиналась от ее пересечения с Замковой. А сегодня — наоборот: улица берет начало от набережной Витьбы.

До середины ХХ века Пушкинская была примерно на треть длиннее современной улицы Пушкина. Это связано с тем, что Замковая имела другую трассировку: начинаясь от Соборной площади (сейчас площадь Свободы), она выходила к Двине не прямо на мост, как сегодня, а возле Благовещенской церкви. Соответственно, Пушкинская пересекалась с Замковой не на линии моста, а южнее — в районе нынешней гостиницы «Витебск».

«Укоротили» Пушкинскую после войны, во время реконструкции и выпрямления Замковой. А до войны выпрямили и Пушкинскую — к мосту через сквер.



Фрагмент плана Витебска 1904 года

Мужская Александровская гимназия

На Театральной находилась мужская Александровская гимназия , построенная в 1875—1879 годах. Трехэтажное каменное здание смотрело главным фасадом на Двину. В нем размещались учебные классы, гимнастический и актовый залы, домовая церковь, квартира директора.



Мужская Александровская гимназия и сквер. 1880-е годы. Фото: Сигизмунд Юрковский

Мужскую гимназию в Витебске открыли в 1809 году. Сразу она размещалась в здании на Успенской горке (ныне улица Крылова, 7), затем в одном из домов на Смоленской (современная Ленина). В 1880-м гимназия переехала в новое здание на Театральной.

В 1918-м учебное заведение закрыли. Дом отдали под военный госпиталь, потом — под пединститут. А в 1973 году красивое здание разрушили — в ходе реконструкции улицы Замковой. Союз архитекторов БССР решил, что оно не является памятником архитектуры, препятствует городской застройке и мешает транспорту, так как находится на проезжей части.



Здание педагогического института. 1961 год. Фото: Михаил и Александра Ананьины из фондов областного краеведческого музея

Сейчас на этом месте находится здание, которое в 1977 году возвели для проектно-конструкторского бюро автоматизированных систем управления (ПКБ АСУ).

Сквер с фонтаном и памятниками

На многих старых открытках и фотографиях запечатлен сквер между дворянским собранием и гимназией. Его тоже называли по-разному: Дворянский, Гимназический, Пушкинский, Ростовцевский.



Мужская гимназия и Дворянский сквер. На переднем плане — мост через Витьбу (будущий Пушкинский). Открытка начала ХХ века

Происхождение первых трех названий понятно. А Ростовцевским сквер назвали в честь витебского губернатора Павла Ростовцева. Занимая эту должность в 1869—1880 годах, он многое сделал для благоустройства. Благодарные горожане назвали его именем сквер и театр, а сам губернатор получил звание почетного гражданина Витебска.



В Гимназическом саду (Дворянском сквере). 1894 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

В Пушкинском сквере до революции работал фонтан. В 1920-х годах здесь хотели устроить гимнастический городок пединститута, для чего пришлось бы вырубить часть деревьев. Губернский архитектор Тихон Кибардин выступил против: горожане любили здесь гулять и проводить праздники. Вероятно, к его мнению прислушались, и гимнастический городок разместился в другом месте.

В 1920 году в сквере открыли памятник Карлу Марксу работы витебского скульптора Давида Якерсона. Монумент из цемента впечатлял масштабностью. Через два года сквер переименовали — в честь Маркса.



Скульптор Давид Якерсон возле памятника Карлу Марксу. Начало 1920-х.

Годом раньше памятник Марксу поставили неподалеку от Пушкинского сквера — у здания бывшего окружного суда (сейчас Художественный музей). Обе скульптуры просуществовали до конца 1920-х годов.

В 1939 году в сквере установили памятник Александру Пушкину. Как выглядело сооружение, неизвестно — вероятно, пострадало от немецких бомбежек. После войны тут снова увековечили память русского поэта. Но и этот бюст простоял недолго — предположительно, его снесли в начале 1960-х.



Памятник Пушкину в Пушкинском сквере. 1950-е годы. Фото: Константин Дурихин

Третий памятник Пушкину установили в сквере в 1989 году. Автор — Иван Казак — изобразил поэта в полный рост на фоне стилизованного изображения города.



Памятник Пушкину работы Ивана Казака

Кинотеатр с дешевыми билетами и популярные клубы

Заслуживают внимания также два здания в начале Пушкинской, на ее пересечении с Замковой. Их можно рассмотреть на открытках начала ХХ века. Эти дома после войны не восстановили.



Дом Ниренштейна на пересечении улиц Замковой и Пушкинской. Рубеж XIX-ХХ веков

Угловой дом № 11/1 построили в конце XIX века, его владельцем был Ниренштейн. На первом этаже тут находились библиотека, книжный магазин, нотариальная контора, парикмахерская, магазины оптики, оружия, швейных принадлежностей и другие. Второй этаж был жилым. После 1917 года помещения в доме занимали ЧК, школа, коммуна.

Еще до революции в доме Ниренштейна открылся кинотеатр «Иллюзион». В 1923 году его переименовали в «Пролеткино» (в некоторых источниках упоминается как «Прометей»). Кинотеатр считался рабочим: здесь были самые дешевые билеты в городе, часто сеансы были и вовсе бесплатными. Показывали в нем в основном революционные картины. В 1930-х годах при «Пролеткино» работал детский кинотеатр имени Макса Гельца.



Анонс мероприятий в кинотеатрах Витебска в газете «Заря Запада». 1926 год. Фото предоставил Сергей Мартинович

Напротив дома с кинотеатром находилось такое же большое здание, которым до революции владел Кушнер, а затем Хайкин. Здесь размещались губернская управа по делам земского хозяйства, меблированные комнаты для сдачи внаем, типолитография Неймана, винный, гастрономический, музыкальный магазины, парикмахерская, ресторан. В 1907 году тут была контора газеты «Витебский голос».



Улица Замковая. На заднем плане в перспективе — дом Кушнера (Хайкина), за ним — купол Благовещенской церкви. Трамвай поворачивает на Пушкинскую. Открытка начала ХХ века

В первые годы советской власти в здании размещался латышский клуб «Коммунист». Здесь проходили собрания, конференции, концерты, спектакли, лекции. Посещали клуб не только латыши, но и другие горожане. Учреждение поддерживало связь с УНОВИС: в частности, зрители увидели на этой сцене футуристическую оперу «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина и Алексея Крученых и «Супрематический балет» Нины Коган. Весной 1922 года в клубе читал лекции Казимир Малевич.

В начале Пушкинской, на четной стороне, до революции находился еще один клуб — гражданский. Здесь проводили досуг состоятельные горожане: играли в кегли, бильярд, карты, развлекались на маскарадах, балах. Здание гражданского клуба также не пережило войну.



Гражданский клуб на Пушкинской. Открытка начала ХХ века

От Талмуд-торы до кукольного театра

До войны дома вдоль Витьбы к улице Пушкинской не относились и имели адрес: Пушкинская набережная.

Сегодня на улице Пушкина находятся два старинных здания. Одно из них, № 2, на высоком берегу Витьбы, любят дети — это Белорусский театр «Лялька». Здание построили в 1912—1914 годах для Талмуд-торы — еврейской религиозной школы для мальчиков из малообеспеченных семей, пишет исследователь Константин Карпекин.



Театр «Лялька». Фото: wikimapia.org



Вид с Успенской горы на дворянское собрание, Дворянский сквер, улицу Пушкинскую, мужскую гимназию. Слева видно строящееся здание Талмуд-торы (сейчас театр «Лялька»). 1912 год. Фото: Сергей Прокудин-Горский. Источник: «Таямніцы Віцебска»

В Первую мировую здание приспособили под госпиталь, но Талмуд-тора, судя по всему, продолжала работать. В 1921 году тут разместился еврейский педтехникум — первый в СССР. В 1937-м его реорганизовали в училище, а вскоре закрыли. Перед войной в здании размещались фельдшерско-акушерская школа и мебельный магазин.



4-й выпуск Витебского еврейского педагогического техникума. 1927 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

После войны здание занимали городские комитеты КПБ и ЛКСМБ. В 1990 году его передали кукольному театру.



Вид с Успенской горы на улицу Пушкина, сквер, пединститут, бывшее здание Талмуд-торы. 1950-е годы. Фото: Константин Дурихин

Еще одно здание постройки конца XIX века — № 4. После войны здесь размещались колхозно-совхозное управление и управление капстроительства горисполкома. С 1990-х особняк принадлежит обувному холдингу «Марко».



Вид на город с Успенской горы. Слева направо: Николаевский собор, окружной суд (современный Художественный музей), остатки Замковой горы, дома (в том числе здание на Пушкина, 4), мужская гимназия, сквер. Открытка начала ХХ века

Здесь мог быть археологический музей

В середине 1970-х на территории Верхнего замка в районе улицы Пушкина проводили археологические наблюдения за земляными работами. На месте бывшего пединститута выкопали котлован для новостроя — ПКБ АСУ. Рядом заложили раскоп.



Котлован для строительства 2-й очереди здания ПКБ АСУ. Вид из окна гостиницы «Витебск». 1975 год. Фото: Леонид Колединский. Источник: «Таямніцы Віцебска»

Ученые обнаружили участки городской застройки XII−XVII веков, отлично сохранившиеся деревянные сооружения XII-XIV столетий, огромное количество предметов быта, украшений, оружия, керамики. Возникла идея создать археологический музей — с экспозицией средневекового города.



Раскопки на улице Пушкина возле здания ПКБ АСУ. 1978 год. Источник: «Витебская энциклопедия»

В 1978-м над частью раскопа возвели деревянный навес, а через два года правительство БССР приняло постановление «О создании в Витебске археологического музея». Все работы планировали завершить за 5 лет. Объект объявили филиалом областного краеведческого музея, здесь проводили экскурсии.

В 1980 году неподалеку от раскопа установили бронзовый бюст на гранитном постаменте в честь Петра Машерова.



Временный навес над раскопом и памятник Машерову. 1982 год. Фото: «Витебская энциклопедия»

Однако до конца проект не довели — в основном из-за нехватки денег. В августе 1989 года Министерство культуры разрешило разобрать навес и засыпать подготовленные к музеефикации деревянные сооружения, мотивируя это «отсутствием эффективной технологии консервации остатков древней застройки». Через месяц, несмотря на протесты ученых, раскоп засыпали.

Пушкинский мост: любимое место молодоженов

Завершим нашу прогулку в романтичном месте — на Пушкинском мосту.

В устье Витьбы находилась переправа, чаще всего горожане ею пользовались во время половодья. В 1860-х годах тут построили свайный деревянный мост, соединивший улицу Подвинскую (современная Толстого) с Поганой площадью. Однако вскоре он стал неудобен — из-за частых ремонтов «сузился до тропинки», с которой человек мог легко упасть в Витьбу. К концу XIX века взамен построили более безопасный, но тоже деревянный мост.



Пушкинский мост на открытке начала ХХ века

А современный арочный железобетонный мост длиной 28 метров появился тут в 1961-м. Восемь лет назад его украсили бронзовые скульптуры львов.

Пушкинский мост любят молодожены: в день садьбы они вешают на перила замок, а ключ бросают в воду. Правда, городские власти периодически срезают эти стихийные символы любви. Но они появляются вновь и вновь.



Пушкинский мост (современный вид). Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY