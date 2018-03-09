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Минтранс: заявки на маршруты подали более 130 "нерегулярщиков"
10.03.2018 11:32 — Новости Общества | Tut.by
По данным Минтранса, на утро среды, 7 марта, было подано 133 заявки от «нерегулярщиков» на получение права на регулярные маршруты.
Было заключено, по данным на утро среды, 18 договоров. Среди них есть и такие «проблемные» направления, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Копыль, Витебск, Полоцк, Новополоцк. Всего было подано 133 заявки. Данных о том, сколько в стране «нерегулярщиков» осуществляло перевозки до 26 февраля, в ведомстве нет.
Проблема с маршрутными такси, которые ездят из города в город, в конце февраля приобрела небывалый размах. Из-за изменений в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» многие маршрутчики-«нерегулярщики» с 26 февраля не смогли выйти на рейсы. В итоге в некоторых городах люди и вовсе лишились возможности добраться в столицу. Известно, что 27 февраля не выезжали в рейсы «нерегулярщики» из
Изменения в законодательстве начали готовиться еще в 2014 году. Их инициаторами были многие транспортные предприятия, которые жаловались на засилье перевозчиков. Последние выполняли регулярные рейсы, не имея на это разрешения. В итоге в 2015 году законопроект вынесли на общественное обсуждение, а 23 января он вступил в силу.
— Пассажирские регулярные перевозки должны происходить строго по расписанию. Раньше не все перевозчики могли это сделать, но на их место пришли те, кто смог так работать, —
Ранее в ведомстве отмечали, что желающие работать по новым условиям сегодня есть в каждой области, Минтранс и операторы готовы работать с такими компаниями, будут приняты все меры для обеспечения перевозки пассажиров по всем
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18 заявок, по данным на утро среды, уже утверждено.
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