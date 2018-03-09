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Минтранс: заявки на маршруты подали более 130 "нерегулярщиков"

10.03.2018 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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По данным Минтранса, на утро среды, 7 марта, было подано 133 заявки от «нерегулярщиков» на получение права на регулярные маршруты.

Было заключено, по данным на утро среды, 18 договоров. Среди них есть и такие «проблемные» направления, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Копыль, Витебск, Полоцк, Новополоцк. Всего было подано 133 заявки. Данных о том, сколько в стране «нерегулярщиков» осуществляло перевозки до 26 февраля, в ведомстве нет.

Проблема с маршрутными такси, которые ездят из города в город, в конце февраля приобрела небывалый размах. Из-за изменений в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» многие маршрутчики-«нерегулярщики» с 26 февраля не смогли выйти на рейсы. В итоге в некоторых городах люди и вовсе лишились возможности добраться в столицу. Известно, что 27 февраля не выезжали в рейсы «нерегулярщики» из Полоцка и Новополоцка, Слуцка, Солигорска и Копыля. Зато изменения в закон поддерживают перевозчики регулярных рейсов.

Изменения в законодательстве начали готовиться еще в 2014 году. Их инициаторами были многие транспортные предприятия, которые жаловались на засилье перевозчиков. Последние выполняли регулярные рейсы, не имея на это разрешения. В итоге в 2015 году законопроект вынесли на общественное обсуждение, а 23 января он вступил в силу.

— Пассажирские регулярные перевозки должны происходить строго по расписанию. Раньше не все перевозчики могли это сделать, но на их место пришли те, кто смог так работать, — пояснял позицию замминистра транспорта и коммуникаций Александр Шишко. — Сегодня «нерегулярщики» говорят: мы должны будем отправляться с автовокзалов, это неудобно для пассажиров, ведь мы их забирали из разных мест по городу. Но никто не запрещает сегодня обилечивать людей, подбирать пассажиров на остановках, а потом прибыть на конечную точку — вокзал или диспетчерскую станцию, чтобы дать возможность отдохнуть водителю между сменами.

Ранее в ведомстве отмечали, что желающие работать по новым условиям сегодня есть в каждой области, Минтранс и операторы готовы работать с такими компаниями, будут приняты все меры для обеспечения перевозки пассажиров по всем проблемным направлениям.

 
Теги: Витебск
 
 
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18 заявок, по данным на утро среды, уже утверждено.

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