Пропавших подростков из Минска нашли на вокзале в Орше

В пятницу, 9 марта, на вокзале в Орше горожане увидели и узнали по ориентировкам разыскиваемых подростков из Минска — Дениса Юрханова и Анастасию Тарушкину — и немедленно сообщили в милицию.

Прибывшие сотрудники органов внутренних дел убедились, что это именно те подростки, которых ищут, сообщила Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД Минска.

Как выяснилось, молодой человек и девушка хотели отправиться с этого вокзала в Смоленск, но не успели. В настоящий момент ребята находятся в Минске и уже встретились со своими родителями.

Анастасия Тарушкина и Денис Юрханов пропали 5 марта, сообщал поисково-спасательный отряд «Ангел», оба подростка живут в Минске.