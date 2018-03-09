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Пропавших подростков из Минска нашли на вокзале в Орше
10.03.2018 12:41 — Новости Общества | Tut.by
В пятницу, 9 марта, на вокзале в Орше горожане увидели и узнали по ориентировкам разыскиваемых подростков из Минска — Дениса Юрханова и Анастасию Тарушкину — и немедленно сообщили в милицию.
Прибывшие сотрудники органов внутренних дел убедились, что это именно те подростки, которых ищут,
Как выяснилось, молодой человек и девушка хотели отправиться с этого вокзала в Смоленск, но не успели. В настоящий момент ребята находятся в Минске и уже встретились со своими родителями.
Анастасия Тарушкина и Денис Юрханов пропали 5 марта,
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Их узнали горожане и сообщили в милицию.
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