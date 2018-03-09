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В Беларуси может увеличиться финансирование строительства жилья по указу об адресном субсидировании

10.03.2018 14:00 — Новости Общества | БелТА  
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается возможность увеличения финансирования по указу №240 об адресном субсидировании строительства жилья, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

В 2018 году планировалось освоение Br526 млн кредитных средств банков на адресное субсидирование жилья. "Некоторые банки высказали возможность выделения дополнительных средств - всего примерно Br60-70 млн. Это требует решения технических вопросов, работа ведется. Надеемся, что денег будет выделено немного больше запланированного изначально", - сказал Александр Горваль.

Всего шесть белорусских банков заявили о кредитовании в 2018 году нуждающихся по указу №240. "В настоящее время финансирование осуществляют Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк и Белинвестбанк. Приорбанк и Банк БелВЭБ пока включаются в работу, оформляют необходимую нормативно-правовую базу", - пояснил начальник управления жилищной политики.

Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы господдержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки рассчитывается исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается возможность увеличения финансирования по указу №240 об адресном субсидировании строительства жилья,...

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