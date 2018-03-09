Количество заболевших корью в Волковыске выросло до 12 человек

В пятницу диагноз был лабораторно подтвержден 12 жителям города. В больнице с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка. Шестеро полностью выздоровели. Более 30 человек под наблюдением медиков для исключения или подтверждения болезни. Заболевание проходит в средней или легкой форме, сообщает газета «Рэспублiка».

В городе открыт дополнительный прививочный пункт, который работает с 8.00 до 20.00. Люди массово вакцинируются, учитывая, что практически все заболевшие не были привиты от кори.

— Всего привито 1018 «контактных» жителей, — цитирует «Рэспублiка» Елену Грицкевич, заместителя главного врача по медицинской части Волковысской центральной районной больницы. — Продолжаем определять вероятные очаги локализации заболевания. Все лица после возможного контакта с источником инфекции вакцинируются в течение 72 часов. Участковые врачи совершают поквартирные обходы. Они составляют списки взрослых и детей, у которых нет прививочных карт, а также тех, кто мог контактировать с заболевшими и их окружением.

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день.

Как ранее сообщал TUT.BY, за 2016−2017 годы охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98%. А это превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень в 97% среди детей.

В прошлом году у нас был зафиксирован один случай завозной кори. Распространения он не получил благодаря высокому охвату профилактическими прививками.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Например, Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боли в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.