Двух работников, которые оказались под завалами в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия», пока не нашли . Их коллеги рассказывают, что панель на которой работали Дмитрий Вальков и Максим Иванов, экспериментальная.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это была экспериментальная ходка. Рациональное предложение для улучшения производства, — рассказывает один из горняков. — Когда-то здесь уже велись горные работы, и вот спустя годы, туда снова вернулись. Порода там обваливалась, поэтому для безопасности придумали специальные крепежи.

Напомним, 9 марта в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» произошло ЧП — под завалами в шахте оказались два работника.

«Очевидцы говорят, около 17.40 в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. Завалило комбайн с двумя работниками», — рассказал читатель TUT.BY.

В феврале газета «Калійшчык Салігорска» писала , что на руднике РУ-3 ведутся горно-подготовительные работы для дальнейшей отработки выемочного столба с применением экспериментальной технологии. К подготовке столба проходческая бригада приступила в начале 2017 года.

Горняки, которые просят не называть их имен рассказывают: на месте, где случилось ЧП, в тот момент могло быть три человека — машинист комбайна, рабочий и сменный мастер. Мастер, поясняют, ответственный сразу за несколько комплексов, во время происшествия он был на другом объекте.

— Он был на другой панели, в другой части ходки. Под конец смены там вырубило свет, и мастер, видимо, стал возвращаться туда, где работали Дмитрий и Максим, — рассказывает один из горняков. — У него с собой был датчик метана, прибор стал показывать метан. Дышать было невозможно, он включился в самоспасатель и продолжил идти к парням. Он увидел, что ходка полностью завалена, ребят не видно, и сообщил диспетчеру.

Горняки говорят, что в длину порода обрушилось примерно 50 метров. Что точно случилось, горняки не знают. Версий у них две. Отметим, что обе версии — неофициальные.

Горняки предполагают, что обрушилась порода, и из-за этого произошел взрыв. Вторая, противоположная ей, произошел выброс метана, он сдетонировал и стал причиной обрушения. Из данных, которые раньше публиковало МЧС, следует: «По предварительной информации при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива».

На вопрос, был ли слышен взрыв, горняки ответить не могут.

— В шахте иногда проводят буровзрывные работы, — продолжают собеседники. — И поэтому на звуки мы не реагируем. Когда случается авария, срабатывают системы оповещения, и мы эвакуируемся. Но вчера ничего такого не было. Наша смена работала на противоположной стороне горизонта. С работ мы выехали по графику. Тогда только и увидели спасателей и скорую.

По данным «Калійшчыка Салігорска», место, где произошло ЧП, — это первая на руднике РУ-3 опытная лава, которая работала по экспериментальной технологии выемки оставленных запасов полезного ископаемого в подработанном 4-м сильвинитовом слое и междустолбовом целике.

— Эти запасы были оставлены в шахте в 1980-х годах после отработки слоев с высоким содержанием калий-хлор в руде и с наименьшими технологическими потерями, — пишет издание.

Газета отмечает, что при подготовке 22б западного столба горняки столкнулись с рядом проблем горно-геологического характера, которые связанны с существенным горным давлением на данном участке.

— […] Большое горное давление усложняет ведение подготовительных работ и влияет на состояние целиков, — пишет «Калійшчык Салігорска». — С каждым этапом проходки горных выработок приходится принимать решения по дополнительному креплению горных выработок, менять меры охраны, параметры крепления, а также проходить новые исследовательские выработки: то есть отказываться от действующих выработок и переходить на другие.

По информации газеты, научное сопровождение проводимых на руднике работ осуществляют специалисты Института горного дела. Они наблюдают за состоянием горных выработок, выполняют необходимые замеры и другое.

По информации следственного комитета Минской области, чтобы выяснить обстоятельства случившегося, в шахту спустилась следственно-оперативная группа.

— Следствием проводится осмотр места, сбор, фиксация следов, — сообщила на своей станице в Фейсбук Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области. — Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения данных видов горных работ, допрашиваются работники и должностные лица предприятия.

В субботу днем на сайте Беларуськалия появился официальный комментарий:

— 9 марта 2018 года на подземном горном участке № 10 рудника 3 рудоуправления, в смену с 11.50 до 18.50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта -620м произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков, 1985 года рождения. Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса. Информация о ходе работ будет обновляться.