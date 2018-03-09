ЧП на «Беларуськалии» телеканалу ОНТ прокомментировал гендиректор предприятия Иван Головатый. По его словам, днем в субботу, 10 марта, раскопали «порядка 20 метров по линии выработки».

По предварительной оценке экспертов, сообщает ОНТ, предстоит раскопать еще минимум метров 30.

— Произошло внезапное обрушение пород кровли, с большой интенсивностью и с выделением газа, — объяснил гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый. — Как показали предварительные данные, высота обрушения составила до 12 метров локально, в диаметре — порядка 3−4 метров. После разгазования горных выработок были начаты работы по расчистке завалов.

По словам руководителя, работы не прекращаются ни на минуту, люди сменяют друг друга.

— К сожалению, какой-то особой техники применить невозможно, происходит вручную зачистка лопатами. Сложность в том, что ограничено пространство. Ширина выработки составляет всего лишь 3,8 метра, высота — 3 метра. Возможно размещение не более 5 человек. На 14 часов было расчищено от завалов примерно 20 метров по линии выработки, к сожалению, до настоящего времени работники не были обнаружены. Где именно расположение людей, пока сказать сложно, потому что выброс был достаточно большой силы, большой интенсивности.

Как рассказал Иван Головатый, последние 20 лет чрезвычайных ситуаций на предприятии не было.

— Мы конечно же надеемся на лучшее, не оставляем последние надежды, что люди могут оказаться живы.

Напомним, как сообщили на «Беларуськалии», 9 марта 2018 года на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления, в смену с 11.50 до 18.50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков, 1985 года рождения. Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса.