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ЧП на "Беларуськалии": Следственный комитет возбудил уголовное дело
10.03.2018 17:38 — Новости Общества | Tut.by
Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства инцидента в шахте «Беларуськалия», возбуждено уголовное дело,
С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту спустилась следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий. Следствие проводит осмотр места выброса породы, сбор и фиксация следов, сообщают в СК.
По результатам первоначальных следственных действий Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователи изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего.
Напомним, как
Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков, 1985 года рождения. Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса.
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Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства инцидента в шахте "Беларуськалия", возбуждено уголовное дело, сообщает сайт...
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