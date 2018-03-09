Родные Дмитрия Валькова, одного из горняков, который находится под завалами в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия», рассказали, что сын работает на предприятии шесть лет. Дмитрию 33 года. В пятницу, 9 марта, он заступил на смену, информации о нем у родных пока нет.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 9 марта в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» произошло ЧП — под завалами в шахте оказались два работника.

«Очевидцы говорят, около 17.40 в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. Завалило комбайн с двумя работниками», — рассказал читатель TUT.BY.

— Не нашли их еще, — рассказал Анатолий отец Дмитрия, вечером в субботу. — Там еще ничего не известно, поэтому все молчат. Мы сами звоним тем, кто может хоть что-то знать. Узнаем. Вчера вечером, когда все это случилось, я был на руднике. Был до часу ночи. А толку… толку никакого. Когда их найдут, нам сообщат.

По словам отца, никто из руководства предприятия с ними пока не связывался. Основную информацию семья получает от знакомых, которые работают на предприятии.

— Я просто звоню в ламповую, где горнякам выдают лампы, — продолжает мужчина. — Там рабочие должны быть в курсе, спрашиваю.

С родными Максима Иванова, говорит Анатолий, они не связывались.

Утром и днем TUT.BY пытался связаться с представителями предприятия. По телефонам, указанным на сайте, женский голос предложил обратиться за информацией в понедельник.

Ранее горняки, которые просят не называть их имен, рассказывали : на месте, где случилось ЧП, в тот момент могло быть три человека — машинист комбайна, рабочий и сменный мастер. Мастер, поясняют, ответственный сразу за несколько комплексов, во время происшествия он был на другом объекте.

— Он был на другой панели, в другой части ходки. Под конец смены там вырубило свет, и мастер, видимо, стал возвращаться туда, где работали Дмитрий и Максим, — рассказывает один из горняков. Он не был на месте происшествия, но при нас созванивался с коллегами, которые там были, но отказались общаться со СМИ. — У мастера с собой был датчик метана, прибор стал показывать метан. Дышать было невозможно, он включился в самоспасатель и продолжил идти к парням. Он увидел, что ходка полностью завалена, ребят не видно, и сообщил диспетчеру.

Горняки говорят, что в длину порода обрушилось примерно на 50 метров.

В интервью телеканалу ОНТ гендиректор предприятия Иван Головатый сообщил , что произошло внезапное обрушение пород кровли, с большой интенсивностью и с выделением газа.

По словам руководителя, поиски горняков не прекращаются ни на минуту.

— К сожалению, какой-то особой техники применить невозможно, происходит вручную зачистка лопатами, — пояснил ситуацию Иван Головатый. — Сложность в том, что ограничено пространство. Ширина выработки составляет всего лишь 3,8 метра, высота — 3 метра. Возможно размещение не более 5 человек.

Напомним, как сообщили на «Беларуськалии», 9 марта 2018 года на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления, в смену с 11.50 до 18.50, при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков, 1985 года рождения. Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса.