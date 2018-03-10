СМИ назвали имена пары, арестованной за издевательства над приезжавшей на оздоровление белоруской

В СМИ попали имена итальянских супругов, которые 12 лет принимали на оздоровление белорусскую девочку. Девушка, по ее показаниям, подвергалась жестокому обращению и была изнасилована. Главу семьи зовут Лучиано Фаббри (Luciano Fabbri), его жену — Адриана Деромеди (Adriana Deromedi), пишет газета il Resto del Carlino. Сейчас они арестованы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, белоруске 24 года. В 2014 году она попала в Италии в серьезное ДТП, когда ехала на велосипеде, и получила инвалидность. Страховая компания выплатила ей 2 млн 212 тысяч евро. Однако белоруска о выплате ничего не знала, эти деньги были присвоены принимающей ее итальянской парой. Часть суммы супруги потратили на приобретение двух вилл, машин и «других активов», которые теперь изъяты.

Лучиано Фаббри и Адриану Деромеди обвиняют в преступлениях, связанных с жестоким обращением, мошенничеством и сексуальным насилием.

По информации il Resto del Carlino, на предварительном следствии арестованные воспользовались правом не отвечать на вопросы. А их адвокаты обратились с просьбой о менее жестоких мерах наказания для своих подзащитных.

На оздоровление девушка попала из района, который пострадал от аварии на ЧАЭС. По информации il Resto del Carlino, в свое время в Беларуси девушка жила в приюте.

Ранее Blitzquotidiano.it сообщала, что эта история стала достоянием гласности благодаря записке с просьбой о помощи, которую в октябре прошлого года девушка оставила социальному работнику.