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В Каменецком районе появится "лаборатория Солнца"

11.03.2018 09:22 — Новости Общества | Tut.by  
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На территории старого сада в агрогородке Видомля появится рекреационно-обучающая площадка, главное предназначение которой — популяризация альтернативных источников энергии, пишет газета «Заря».


Фото: greenbelarus.info

Сад превратится в парк с пешеходными дорожками, местами отдыха, фонарями, появятся установки для подзарядки мобильных устройств. Солнечную энергию будут накапливать шесть специальных панелей.

На реализацию проекта 28 тысяч долларов выделит Евросоюз, чуть больше трех тысяч — заявитель и партнеры, которыми выступают ОАО «Видомлянское» и средняя школа агрогородка. Там откроется постоянно действующий класс по энергосбережению.

 
 
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Евросоюз выдели 28 тысяч долларов на реализацию проекта.

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