На территории старого сада в агрогородке Видомля появится рекреационно-обучающая площадка, главное предназначение которой — популяризация альтернативных источников энергии, пишет газета «Заря».



Фото: greenbelarus.info

Сад превратится в парк с пешеходными дорожками, местами отдыха, фонарями, появятся установки для подзарядки мобильных устройств. Солнечную энергию будут накапливать шесть специальных панелей.

На реализацию проекта 28 тысяч долларов выделит Евросоюз, чуть больше трех тысяч — заявитель и партнеры, которыми выступают ОАО «Видомлянское» и средняя школа агрогородка. Там откроется постоянно действующий класс по энергосбережению.