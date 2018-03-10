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В Каменецком районе появится "лаборатория Солнца"
11.03.2018 09:22 — Новости Общества | Tut.by
На территории старого сада в агрогородке Видомля появится рекреационно-обучающая площадка, главное предназначение которой — популяризация альтернативных источников энергии,
Сад превратится в парк с пешеходными дорожками, местами отдыха, фонарями, появятся установки для подзарядки мобильных устройств. Солнечную энергию будут накапливать шесть специальных панелей.
На реализацию проекта 28 тысяч долларов выделит Евросоюз, чуть больше трех тысяч — заявитель и партнеры, которыми выступают ОАО «Видомлянское» и средняя школа агрогородка. Там откроется постоянно действующий класс по энергосбережению.
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Евросоюз выдели 28 тысяч долларов на реализацию проекта.
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