В январе при поддержке компании «А100 Девелопмент» в Минске состоялся мастер-класс «Инструменты финского образования», который провел один из самых знаменитых учителей мира, Кари Лоухивуори. Сегодня полюбившийся белорусской публике финский эксперт ответил на вопросы, которые не были озвучены в зале.



Кари Лоухивуори. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что нужно делать учителю, если 7−8 летний ребенок говорит, что он не хочет делать что-либо на уроке?

Попробуйте поговорить с ребенком, узнать, почему он не хочет ничего делать. Пусть ребенок расскажет, что конкретно он хочет. Ваша же задача — предложить ему несколько вариантов, чтобы была возможность выбрать. Не забывайте, что надо делать небольшие перерывы в течение уроков, чтобы дети могли взбодриться. Как вариант можно сделать небольшую гимнастическую разминку, спеть песню или же вообще обсудить планы ученика на день.

Какие знания и навыки должен иметь ребенок, чтобы добиться успеха в обучении, когда он окажется в школе?

Обычно дети, поступающие в первый класс, очень отличаются между собой. У кого-то уже есть навыки чтения, а у кого-то нет. И это не единственный пример. Школа же — это место, где ребенок начинает изучать множество разных вещей и пока еще нет никакой спешки. Прежде всего ребенку нужно учиться доверять взрослым, а также находиться без родителей в течение всего учебного дня. Ребенок должен понимать, когда нужно сходить в туалет, помыть руки, что делать во время ланча и перекусов, знать, как попросить о помощи. Не менее важно знать цифры, буквы, цвета, уметь ждать в очереди, работать с детьми в классе, слушать других.

Как обучать ребенка, если он значительно опережает развитии других детей? Не будет ли он чувствовать себя потерянным, не будет ли ему трудно?

Нет ребенка, который знает и умеет все. Дети всегда узнают и обучаются чему-то новому друг у друга. Важно, чтобы учитель всегда давал ученикам новые различные задания, с помощью которых они смогу обучиться чему-то, развить навыки. В Финляндии у нас нет какой-то особой среды или частных школ, поэтому я не могу дать вам хороший ответ.

Существует ли проблема субординации между учителем и ребенком? Могут ли подобные ситуации быть решены и как?

Мне кажется, что с этой проблемой сталкиваются в любой стране и в любой школе. Для меня важно, чтобы в таких ситуациях администрация школы и родители могли все детально обговорить. Ведь иногда связь между учителем и учеником может нарушиться по многим причинам. Ученик может быть слишком активным или беспокойным. У учителя причин не меньше. Например, банальная усталость. Когда происходит проблема субординации, очень важно, чтобы родители могли все обсудить и довериться учителям. Можно, например, позвонить директору или кому-то, кому они больше доверяют. Также важно собрать всех, кто причастен к конфликту вместе, чтобы обсудить ситуацию, во избежание ее повтора. В действительно сложной ситуации будет лучше, если ребенок перейдет в другой класс или сменит школу

Как без принуждения научить ребенка выполнять домашнюю работу?

Важно выполнять максимум работы в школе, чтобы меньше задавать домой. Позвольте ученикам решить, что им следует оставить для домашней работы или обсудите вместе, что нужно выучить, что можно сделать в течение учебного дня, а что сделать дома. Меняйте задания, экспериментируйте с разными видами работы, вовлекайте в задание родителей. Часто, когда ребенок видит, что родители считают какое задание важным и они выполняют его вместе, ребенку начинает нравиться. Но все же не следует перегружать ребенка домашней работой.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Как мотивировать учеников?

Лучший способ — это вовлекать их в планирование собственных занятий, использовать разные технологии обучения, проводить занятия вне класса, когда это возможно, и позволить ученикам работать вместе.

Как учителя в Финляндии справляются с синдромом выгорания?

Вообще, это повсеместная проблема. В этом помогает совместная работа учителей: совместное планирование, разделение зон ответственности и т.п. Плюс оплачиваемый больничный и работа психолога. В крайних случаях может быть полезным изменить работу или уменьшить количество часов работы.

Как финская образовательная система обучает гиперактивных детей?

В обычном классе лучше использовать различные техники обучения, делать маленькие перерывы среди урока для того, чтобы подвигаться, спеть, провести разминку или подышать свежим воздухом. Используйте особые стулья, скамейки, подушки, позволяющие больше двигаться. В некоторых случаях мы формируем небольшие группы по 10−12 человек.

Как в финских школах справляются с проблемой издевательства на детьми? Как ведут себя учителя в такой ситуации?

У нас есть программа против издевательств во многих школах. Вот ссылка для желающих ознакомиться. Сайт доступен и на английском. Есть также небольшие программы, с помощью которых ученики развивают свои навыки и становятся сильнее внутри, учатся контролировать себя, свои чувства, учатся распознавать, что плохо, а что хорошо, оценивать этичность своего поведения. Эти программы реализуются путем проведения уроков, где ученики выполняют практические задания вместе. Очень много используем театральных методик. Что-то вроде психодрамы, но на менее глобальном уровне.

Сколько учеников в классе? Как учитель справляется с этим?

Количество студентов варьируется в зависимости от степени сложности обучения. В 1−2 классах максимум 20 учеников. В 3−6 классах максимум 32 ученика, чаще 25−28. В 7−9 классах особых правил нет, но чаще выходит около 17−20 учеников. Не стоит забывать, что мы стараемся интегрировать учащихся с незначительными особыми потребностями в обычные группы. У многих школ нет достаточного количества персонала, в таком случае могут быть проблемы. У нас есть группы по 10 человек максимум — для детей с особенностями, сталкивающимися с проблемами в обучении, социальными и эмоциональными проблемами.