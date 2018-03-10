Под Минском в эти выходные проходит «ИглуФест». В субботу двадцать шесть человек построили девять снежных домов. Некоторые участники даже остались в них переночевать.





Первый «ИглуФест» провели в Беларуси в 2007 году. Потом поклонники активного отдыха проводили фестиваль вплоть до 2013 года . Но последние четыре года построить основательный снежный городок не удавалось: снега всегда не хватало. Сейчас повезло — на полях под Минском (на берегу Волковичского водохранилища ), наконец, накопилось достаточно снега, чтобы заняться снежным домостроением.

Иглу — традиционные дома эскимосов. Чтобы его построить, нужно напилить из снега «кирпичей», а потом ряд за рядом выложить из них стены.



Строительство иглу начинают с выпиливания снежных блоков

Снежные «кирпичи» выкладывают спиралью — ряд за рядом

Нужно следить, чтобы каждый новый ряд снежных «кирпичей» стоял под наклоном — внутрь будущего жилища. Для этого нижние блоки необходимо пилой довести до нужного угла

Удобно, когда одно снежное жилище строит несколько человек. Один становится внутри иглу, второй — снаружи и подает первому кирпичи.

Чем выше иглу, тем сложнее дотянуться до верхних «этажей»

Последний снежный кирпич — и человек внутри окажется в замкнутом пространстве. Вход в иглу вырезают в последний момент, когда нет угрозы, что конструкция рухнет

Потом в иглу делают вход. Хорошо, если отверстие ровно такое, чтобы через него мог пролезть человек.

К верху иглу сужается, образуя крышу куполом. Такое жилище хорошо сохраняет тепло, а ощутимо согреть воздух внутри способен даже слабый огонь свечи.

Самый качественный снег для постройки иглу — тот, что слеживается несколько недель. «Кирпичи» из такого получаются плотные и крепкие.





— Чтобы построить иглу, нужно набраться терпения, — советует один из организаторов «ИглуФеста» Александр Лычавко. — Например, нужно правильно рассчитать с «кирпичами». Они должны быть достаточно большими и массивными, чтобы выдерживать тяжесть снега сверху, но в то же время не настолько тяжелыми, чтобы их не смог поднять и держать в руках один человек.

Чтобы построить одно иглу, нужно часа три. Впрочем, на этот раз снег хорошо лепится (температура воздуха — чуть выше нуля), так что у некоторых возвести снежный дом получается быстрее.





Участники турклуба «Надир» Александр Ананич и Георгий тоже строят иглу не в первый раз. Александр вспоминает, как для тренировки строили иглу в горах Архыз в Карачаево-Черкессии. Тогда им показалось, что спать в иглу удобнее, чем в палатке.





Георгий поддерживает друга:

— Я строил иглу несколько раз, никогда не брал с собой палатку. Сразу на иглу надеялся — в нем всегда зимой было теплее, чем в палатке. Вообще в краях, где много снега всю зиму, иглу строят. Лыжник проехал по маршруту — в конце него построил иглу. Второй едет по маршруту — может в иглу заночевать, а потом поехать дальше, чтобы там уже построить жилище, которое позже поможет кому-то.





Самая младшая участница фестиваля — двухлетняя Стася. Ее отец, Александр Лаханько, строил иглу раз шесть, но впервые он на фестивале с семьей. Девочка с любопытством наблюдает, как ее родители возводят снежный дом.

— Ребенку просто побыть здесь, поучаствовать в стройке снежного жилища — не сложнее, чем снеговика слепить, — рассказывает Александр Лаханько. А вот на ночь с ребенком в иглу не останешься, так что в первый раз за все годы не ночую в иглу, которую сам построил.

В первый день на «ИгруФесте» побывало 26 человек, двое из них — дети. Некоторые взрослые остались в иглу ночевать. Для сравнения: в 2013 году «ИглуФест» собрал больше 80 человек. Похоже, белорусы в малоснежные годы начали отвыкать от зимы.

— Зато в этот раз наконец-то нормальные такие, белорусские, иглу получились, — подытожил, уходя, один из участников «Иглу-Феста».



