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Девять жилищ из снега своими руками. Под Минском проходит "ИглуФест-2018"
11.03.2018 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Под Минском в эти выходные проходит «ИглуФест». В субботу двадцать шесть человек построили девять снежных домов. Некоторые участники даже остались в них переночевать.
Первый «ИглуФест» провели в Беларуси в 2007 году. Потом поклонники активного отдыха проводили фестиваль вплоть
Иглу — традиционные дома эскимосов. Чтобы его построить, нужно напилить из снега «кирпичей», а потом ряд за рядом выложить из них стены.
К верху иглу сужается, образуя крышу куполом. Такое жилище хорошо сохраняет тепло, а ощутимо согреть воздух внутри способен даже слабый огонь свечи.
Самый качественный снег для постройки иглу — тот, что слеживается несколько недель. «Кирпичи» из такого получаются плотные и крепкие.
— Чтобы построить иглу, нужно набраться терпения, — советует один из организаторов «ИглуФеста» Александр Лычавко. — Например, нужно правильно рассчитать с «кирпичами». Они должны быть достаточно большими и массивными, чтобы выдерживать тяжесть снега сверху, но в то же время не настолько тяжелыми, чтобы их не смог поднять и держать в руках один человек.
Чтобы построить одно иглу, нужно часа три. Впрочем, на этот раз снег хорошо лепится (температура воздуха — чуть выше нуля), так что у некоторых возвести снежный дом получается быстрее.
Участники турклуба «Надир» Александр Ананич и Георгий тоже строят иглу не в первый раз. Александр вспоминает, как для тренировки строили иглу в горах Архыз в Карачаево-Черкессии. Тогда им показалось, что спать в иглу удобнее, чем в палатке.
Георгий поддерживает друга:
— Я строил иглу несколько раз, никогда не брал с собой палатку. Сразу на иглу надеялся — в нем всегда зимой было теплее, чем в палатке. Вообще в краях, где много снега всю зиму, иглу строят. Лыжник проехал по маршруту — в конце него построил иглу. Второй едет по маршруту — может в иглу заночевать, а потом поехать дальше, чтобы там уже построить жилище, которое позже поможет кому-то.
Самая младшая участница фестиваля — двухлетняя Стася. Ее отец, Александр Лаханько, строил иглу раз шесть, но впервые он на фестивале с семьей. Девочка с любопытством наблюдает, как ее родители возводят снежный дом.
— Ребенку просто побыть здесь, поучаствовать в стройке снежного жилища — не сложнее, чем снеговика слепить, — рассказывает Александр Лаханько. А вот на ночь с ребенком в иглу не останешься, так что в первый раз за все годы не ночую в иглу, которую сам построил.
В первый день на «ИгруФесте» побывало 26 человек, двое из них — дети. Некоторые взрослые остались в иглу ночевать. Для сравнения: в 2013 году «ИглуФест» собрал больше 80 человек. Похоже, белорусы в малоснежные годы начали отвыкать от зимы.
— Зато в этот раз наконец-то нормальные такие, белорусские, иглу получились, — подытожил, уходя, один из участников «Иглу-Феста».
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Под Минском в эти выходные проходит "ИглуФес"'. Вчера двадцать шесть человек построили девять снежных домов, а некоторые остались в них переночевать.
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