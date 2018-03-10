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В Несвижском костеле подтопило подземную родовую усыпальницу князей Радзивиллов

11.03.2018 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Несвижском костеле «Божьего тела» подтопило подземную родовую усыпальницу князей Радзивиллов. Об этом TUT.BY сообщили прихожане храма и подтвердил местный настоятель отец Петр Шарко. По его словам, вода начала поступать в крипту в среду, 7 марта.


Крипта Радзивиллов в Несвижском костеле. Фото: niasvizh-kasciol.by

В усыпальнице находится более 70 саркофагов с останками членов княжеской семьи. Несколько лет назад их подняли с земли на дубовые помосты, поэтому сами гробы в воде не плавают и им ничего не угрожает. Тем не менее, стены напитываются влагой, что плохо сказывается на самом здании.

За несколько часов вода поднимается на несколько сантиметров. Сначала служители костела вместе с прихожанами выносили ее ведрами, потом отдел культуры местного райисполкома принесли шланг и насос. Воду выкачивают каждые три часа.

Настоятель костела Петр Шарко говорит, что дело не в талых водах, поскольку крипту начало подтапливать еще в среду, когда на улице была минусовая температура. Он предполагает, что проблема кроется в системе водоотведения.

В понедельник в костел должны приехать реставраторы для установления причин и поиска решения проблемы.

Костел «Божьего тела» в Несвиже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас храм находится в процессе реставрации.

 
 
Ссылка на источник 120
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В усыпальнице находится более 70 саркофагов с останками членов княжеской семьи. Несколько лет назад их подняли с земли на дубовые помосты, поэтому сами гробы в воде...

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