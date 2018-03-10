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В Бресте прошла "мирная акция протеста" против строительства аккумуляторного завода
11.03.2018 14:20 — Новости Общества | Tut.by
Больше 100 жителей Бреста и района вышли 11 марта на площадь Ленина в областном центре, чтобы обсудить строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне.
Люди собираются на центральной площади Бреста уже третье воскресенье под ряд. Как и ранее, 11 марта они не разворачивали транспарантов и не озвучивали каких-либо лозунгов. Участники акции протеста стояли группами, общались и кормили голубей.
Противник строительства под Брестом аккумуляторного завода активист ОГП Александр Кабанов, который также в воскресенье был на митинге, назвал нынешнюю встречу «мирной акцией протеста».
— Люди вышли высказать свое отношение к строительству аккумуляторного завода. Сегодня [пришло людей] гораздо больше, чем в прошлый раз. Все уже друг друга узнают, здороваются, — рассказал активист.
Протестующие озвучили планы собраться на очередной митинг и в следующее воскресенье. В беседе с журналистами Александр Кабанов выразил надежду на то, что через неделю соберется еще больше людей. По словам собеседника, акции прекратятся, если приостановится строительство завода и начнется диалог с активистами.
— Завод, возможно, и должен быть, но не здесь, — убежден Александр Кабанов.
Жительница Бреста Наталья приходит на площадь третье воскресенье подряд. В беседе с TUT.BY она рассказала, что обеспокоена строительством аккумуляторного завода.
— Я уверена, что этот завод не добавит экологичности, чистоты нашему городу. В преддверии 1000-летия Бреста это самый плохой подарок, который могли сделать нашему городу, — поделилась эмоциями Наталья.
На вопрос, сколько она готова приходить на площадь в знак протеста со строительством предприятия, Наталья ответила: «всегда».
— До тех пор, пока не закроют этот завод. Я считаю, что ничего предосудительного мы не делаем. Мы не нарушаем общественный порядок, лозунгов не произносим. Мы хотим, чтобы власти обратили внимание на нашу обеспокоенность, — объяснила свою позицию женщина.
Под занавес встречи активисты инициировали сбор подписей под обращением к городским властям с просьбой провести в городе санкционированный митинг, посвященный вопросу строительства завода.
Около 13.00 люди стали расходиться. Обошлось без задержаний.
Ранее противники строительства аккумуляторного завода выходили на площадь
Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это
22 февраля инициативная группа
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Больше 100 жителей Бреста и района вышли 11 марта на площадь Ленина, чтобы вновь обсудить строительство аккумуляторного завода.
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