С родственниками погибших под завалами шахтеров «Беларуськалия» работают психологи. Предприятие возьмет на себя все расходы по организации похорон, выплатит компенсацию и будет в дальнейшем оказывать поддержку семьям горняков. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил гендиректор завода Иван Головатый.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У Максима Иванова осталась жена и две дочери, у Дмитрия Валькова — супруга и сын.

Тела шахтеров обнаружили сегодня ночью при разборе завалов. Их искали в течение 30 часов. Сейчас спасательная операция остановлена, на месте ЧП работают следователи.

Шахтеры работали на глубине 620 метров. В процессе зарубки произошел внезапный выброс соли и газа. Обрушилось около 600 кубометров породы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны породой.

— Они находились под той рудой, которая была выброшена из кровли, и находились рядом с оборудованием. То есть, как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в доли секунды, когда произошло обрушение кровли, — пояснил Иван Головатый.

В день трагедии на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария — 14 человек.

На «Беларуськалии» говорят, что причиной происшествия стали особые геологические структуры — мульды, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Именно третий калийный горизонт, где погибли горняки, считается наиболее опасным.

Обычно выбросам предшествуют предупредительные предвестники: потрескивание массива, прогиб слоев или отскок фрагментов породы. В таком случае необходимо прекратить горные работы. Но на этот раз подозрительных сигналов не было.

Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователи изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего.