Родственники погибшего в шахте «Беларуськалия» шахтера Дмитрия Валькова, которые также работают на предприятии говорят, что на заводе есть проблемы с техникой безопасности. Они оценивают ее на «пять баллов по десятибалльной шкале».





В воскресенье утром гендиректор предприятия Иван Головатый официально подтвердил гибель шахтеров Максима Иванова и Дмитрия Валькова и выразил соболезнования их родственникам.

У Максима Иванова осталась жена и две дочери, у Дмитрия Валькова — супруга и сын.

— Что самое обидное, после сообщения о смерти — перемен никаких. Угробили две жизни со своими экспериментами, — говорят родственники.

В феврале газета «Калийщик Солигорска» писала о том, что на третьем рудоуправлении, где случилось ЧП, «ведутся работы по дальнейшей отработке выемочного столба с применением экспериментальной технологии». Это должно позволить вытащить из-под земли запасы полезных ископаемых, которые оставили здесь в 80-е. Новая технология должна снизить технологические потери.





— В этой шахте выработки и добыча производились в 90-е годы, а то и раньше. Сейчас решили еще раз попробовать произвести добычу, — объясняют родственники Дмитрия. — А метан способен проникать даже через соль. Я думаю, что он там скопился — вот и произошел взрыв.

Автор все той же публикации в «Калийщике Солигорска» отмечала, «что при подготовке 22б западного столба горняки вновь столк­нулись с рядом проблем горно-геологического характера, связанных с существенным горным давлением на данном участке. Из-за

того, что выработки расположены в напряженном массиве, между двумя столбами, большое горное давление усложняет ведение подготовительных работ…»





— Мы не исключаем, что сейчас все спишут на погибших, скажут, что было нарушение техники безопасности. А они, бедные, даже не поняли, что произошло. Все случилось молниеносно, и ни один прибор не успел даже среагировать на выброс мульды (геологических отложений, в которых скапливаются газы. — Прим. TUT.BY.), — говорят близкие погибшего.

9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа.

«Это, как правило, связано с особыми геологическими структурами — мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Опасным по внезапным выбросам на Старобинском месторождении является Третий калийный горизонт. Внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, обнаружение которых позволяет своевременно прекратить горные работы. В конвейерном штреке лавы 22-б западного столба, в месте происшествия, признаков и предвестников внезапного выброса не обнаружено», — пояснили на «Беларуськалии».





В ночь с 10 на 11 марта горноспасателями из-под завала извлечены машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения.

«К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли», — сказал гендиректор завода Иван Головатый.

По его словам, с родственниками погибших под завалами шахтеров работают психологи. Предприятие возьмет на себя все расходы по организации похорон, выплатит компенсацию и будет в дальнейшем оказывать поддержку семьям горняков.

Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователи изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего.