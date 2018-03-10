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Родственники погибшего на "Беларуськалии" шахтера: Техника безопасности здесь на пять из десяти
11.03.2018 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Родственники погибшего в шахте «Беларуськалия» шахтера Дмитрия Валькова, которые также работают на предприятии говорят, что на заводе есть проблемы с техникой безопасности. Они оценивают ее на «пять баллов по десятибалльной шкале».
В воскресенье утром гендиректор предприятия Иван Головатый официально подтвердил гибель шахтеров Максима Иванова и Дмитрия Валькова и выразил соболезнования их родственникам.
У Максима Иванова осталась жена и две дочери, у Дмитрия Валькова — супруга и сын.
— Что самое обидное, после сообщения о смерти — перемен никаких. Угробили две жизни со своими экспериментами, — говорят родственники.
В феврале газета
— В этой шахте выработки и добыча производились в 90-е годы, а то и раньше. Сейчас решили еще раз попробовать произвести добычу, — объясняют родственники Дмитрия. — А метан способен проникать даже через соль. Я думаю, что он там скопился — вот и произошел взрыв.
Автор все той же публикации в «Калийщике Солигорска» отмечала, «что при подготовке 22б западного столба горняки вновь столкнулись с рядом проблем горно-геологического характера, связанных с существенным горным давлением на данном участке. Из-за
— Мы не исключаем, что сейчас все спишут на погибших, скажут, что было нарушение техники безопасности. А они, бедные, даже не поняли, что произошло. Все случилось молниеносно, и ни один прибор не успел даже среагировать на выброс мульды (геологических отложений, в которых скапливаются газы. — Прим. TUT.BY.), — говорят близкие погибшего.
9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа.
«Это, как правило, связано с особыми геологическими структурами — мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Опасным по внезапным выбросам на Старобинском месторождении является Третий калийный горизонт. Внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, обнаружение которых позволяет своевременно прекратить горные работы. В конвейерном штреке лавы 22-б западного столба, в месте происшествия, признаков и предвестников внезапного выброса не обнаружено», —
В ночь с 10 на 11 марта горноспасателями из-под завала извлечены машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения.
«К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли», — сказал гендиректор завода Иван Головатый.
По его словам, с родственниками погибших под завалами шахтеров работают психологи. Предприятие
Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователи изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего.
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Руководство "Беларуськалия" до сих пор не связывалось с родственниками шахтеров, которые 9 марта погибли под завалами одного из рудников. Об этом TUT.BY рассказали...
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