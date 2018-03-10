Мнение. Что плохого в том, что женщина хочет быть идеальной матерью

Закончились длинные выходные. Перед ними на многих предприятиях и в учреждениях прошли торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, отшумели корпоративы, на которых звучали слова признательности женщинам, умудряющимся совмещать роли тружениц и матерей. На утренниках в детских садах и начальных классах школ мамы были одарены стихами, тщательно нарисованными портретами и поделками из природного материала. Хорошее время, чтобы порассуждать о том, легко ли быть мамой.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание. E-mail автора nastapos@mail.ru

Традиционно материнство определяется как важнейшая роль женщины. Потому вполне оправдано, что в общественном сознании создан и укрепляется светлый образ примерного материнства: «Мать — это та, которая… (далее следует перечень полумифических материнских подвигов)». Окружающим хочется, чтобы сразу после появления ребенка в семье, как красивая бабочка из облезлой куколки, перед нами представала женщина-мать с большой буквы… Либо ты идеальна, и тогда твои дети не только не мешают окружающим беготней, возней и шумом, но и умиляют время от времени достижениями в различных областях; в противном случае ты — плохая мать, и твои дети вызывают у окружающих беспокойство и привлекают внимание своим запущенным внешним видом, болячками, особенностями развития и отклонениями в поведении.

С какими активами приходит женщина к материнству? Самый главный — это опыт своей детской жизни, собственные детско-родительские отношения. Формула очень простая: все мы — такие родители своим детям, какими были наши родители, когда растили нас. Эта формула действует безоговорочно и особенно в отношении мам. Именно поэтому девочки из проблемных семей, где воспитание детей находилось на периферии интересов родителей (по разным причинам — алкогольная или трудовая (карьерная) зависимость), как правило, повторяют модели безответственности и в отношениях со своими собственными детьми. И только благодаря осознанию и проработке проблемы возможно ее решение — да и то при желании.

Пока что в нашем обществе не получили достаточного распространения услуги по подготовке к осознанному материнству. Как-то само собой разумеется, что если у женщины появился ребенок — значит, она готова к материнству и вполне справится с новой ролью. Между тем, это заблуждение, и на пути к осознанному родительству каждая женщина идет путем проб и ошибок. Учреждения, составляющие инфраструктуру родительства, обеспечивающие обучение и воспитание детей, во взаимоотношениях с мамами (и папами) выполняют больше контролирующую, а не поддерживающую функцию. Проверить и оценить положение ребенка в семье по умозрительным критериям и показателям неблагополучия — могут, а помочь мамам в налаживании отношений с ребенком — далеко не всегда.

Общество, выдвигающее серьезные требования к качеству подрастающего поколения, пытается добиться идеального материнства от современных мам с использованием специфических и, надо сказать, вполне традиционных инструментов.

Ведущий инструмент — повышенная требовательность к матерям. Возможно, истоки этой требовательности, а лучше сказать — бабовщины, в сакральности материнства, его определяющем значении для жизни и развития ребенка. Слишком многое в жизни ребенка зависит от качеств его мамы, и чтобы девочка превратилась в настоящую мать, испокон веков в ней культивировались такие качества, как высокая ответственность, исполнительность, отзывчивость, чувствительность к мнению окружающих. К вступлению в пору материнства у девочки обычно снижается порог чувствительности к мнению окружающих, и она с готовностью ориентируется на авторитетные мнения. Помните, как наши мамы исполнительно растили нас, как сказал педиатр: прикладывали к груди не тогда, когда мы были голодны, а «строго по часам», высаживали на горшок не тогда, когда нам было нужно, а когда настало время согласно утвержденному для этого возраста режиму дня; как они «не приучали нас к рукам», чтобы мы «покричали и успокоились», как сказала свекровь или посоветовала в принципе любящая детей бабушка?



Фото: Reuters

Новое время — новые песни, и с наступлением в мире эры детоцентризма современная мама кормит, поит и водит на улицу не по режиму, а по требованию ребенка, чувствительно внимая малейшим его пожеланиям, одновременно пытаясь не отстать от модных воспитательных тенденций, стремясь, в результате, приблизиться к недостижимому образу идеальной матери: быть одновременно чуткой и строгой, нежной и требовательной, поддерживающей и умеющей настоять на своем. Это нелегко, а если честно — нереально. С помощью навязывания мамам идеальных стереотипов можно постоянно держать их в состоянии виноватых, и чуть что не так с ребенком — обвинять. Между тем мамы нуждаются в понимании и поддержке в большей мере, чем в постоянно растущей требовательности окружающих.

Двигаясь по пути реализации общественного запроса, многие сегодняшние мамы умаялись в попытках создать условия и простимулировать всестороннее и обязательно гармоничное развитие своего ребенка. Это тоже является мамским ответом на возросшие требования общества к материнству и детству: дети нынче нужны развитые, готовые к школе и профессиональному самоопределению буквально с пеленок.

В дополнение к общественному запросу срабатывает у современных мам формула «я буду своему ребенку такая же мама, какой была моя мама, когда растила меня». Родившиеся в конце 80-х — начале 90-х (а это было время начала острой конкурентной борьбы в прежде вроде бы однородном обществе), сегодняшние мамы из благополучных семей убеждены в необходимости постоянного стимулирования развития своих детей (чтобы был не хуже других, чтобы за него не было стыдно, чтобы не показывали пальцем, чтобы достигал и радовал нас своими достижениями). И сегодня уже для некоторых вовсе не показатель, что дитя в школу идет, умея читать и писать. Даешь в сад идти с такими же умениями!

Все это в итоге создает достаточно волнительную, если не сказать — стрессовую ситуацию в процессе материнства. По сути, каждая мама находится между Сциллой (в виде повышенной требовательности общества к ее материнству), и Харибдой (в виде собственных завышенных ожиданий и идеальных представлений о своем собственном материнстве). При этом не надо сбрасывать со счетов, что у каждого ребенка тоже есть определенные ожидания от своей мамы. Ему важно, что мама получала от него радость и удовольствие. Это дает ему силы и возможности двигаться дальше в своем развитии. Как все это учесть и увязать, если мама, закусив удила, гарцует в сторону недостижимых идеалов и часто недовольна собой и ребенком?



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Еще один важный инструмент общественного влияния на мам — постоянный контроль качества материнства. В контрольных мероприятиях участвуют не только специалисты (медики, педагоги, правоохранители, социальные работники, профессионально или не очень оценивающие качество маминых усилий и заботы), но и широкий круг общественности. Формы участия общественности в контроле материнства различны. Есть примитивные, не раз высмеянные пенсионерские «гляделки» с дворовых скамеечек («как она коляску со ступенек скатывает», «что-то ее малыш все не разговаривает, наверное, немой» — это из личного опыта; «многодетно-малообеспеченные: плохо одевают своего ребенка»; «опять не выспались: эти с малым дитем ночной концерт за стенкой устроили») и т.д. Есть продвинутые, с использованием возможностей интернета и других способов коммуникации, выливающиеся в многостраничные форумные обсуждения семейных и личных ситуаций. В общем, это материнская плата за красивый лозунг: «Воспитание детей — наше общее дело!». Шаг за шагом, женщина получает от окружающих установки идеального материнства, нарастающие как снежный ком. Все бы ничего, но взамен мама, стремящаяся к идеальному материнству, требует от своего ребенка идеального детства.

Что плохого в том, что женщина хочет быть идеальной матерью, разве можно ее за это упрекать? Кроме напрасного расходования жизненных сил и энергии в надежде достичь идеала, мама-перфекционистка любит не своего, а идеального ребенка. Реальный ребенок в это время получает от мамы-идеалистки четкий сигнал: «Могу любить тебя, только если ты будешь соответствовать вот таким моим представлениям и чаяниям, если ты достигнешь того-то и того-то, в противном случае — ты не очень мой ребенок, и я не очень довольна тобой». Некоторые дети не согласны с таким подходом и протестуют своим поведением, другие — смиряются и ценой невероятных усилий стараются соответствовать маминым запросам и мечтам. Несмотря на разницу выбираемых детьми стратегий, их объединяет то, что рядом с ними нет любящей, а значит — принимающей и безусловной мамы. Дети чувствуют, что не находятся в первом круге внимания своих мам: мамы заняты не детьми, а тем, чтобы приблизиться к образу идеальных, правильно развивающих, верно воспитывающих.

Стремление к недостижимому выхолащивает смыслы материнства, испепеляет маму чувством вины за свою неидеальность, лишает ее отношения с ребенком теплоты и безусловности, заставляет сомневаться в своих родительских компетенциях. И это — верный путь к неврозу. А от невроза плохо и маме, и ребенку, и окружающим.

Желая унять стремление мам к совершенству и предупредить невроз, специалисты выработали концепцию достаточного материнства, доказав, что ребенку, на самом деле, нужна не идеальная, а обыкновенная, теплая и принимающая «достаточно хорошая мать». Также опытным путем было подтверждено, что ребенок — система достаточно устойчивая, имеющая надежную защиту от дурака, вследствие чего нет причин для постоянного страха и беспокойства мам «а правильно ли я делаю, верно ли воспитываю, не наношу ли ему непоправимый вред?». Единственной непростительной ошибкой в воспитании детей является безразличие к ним.

И, наконец, еще один немаловажный инструмент влияния на материнство — это его государственная поддержка. Что сегодня действительно бесценно, так это отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. Немногие страны могут похвастаться таким щедрым подарком своим женщинам, и в большинстве государств средний срок отпуска по уходу за ребенком не превышает нескольких месяцев. В России, к примеру, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком составляет полтора года, еще полтора года за женщиной сохраняется рабочее место, однако отпуск она проводит за свой счет, без государственной поддержки.

Качественно проведенный отпуск по уходу за ребенком позволяет выработать у ребенка базовое доверие к миру на основе доверия к самому близкому человеку — маме. Дети с хорошо сформированным базовым доверием к миру легко идут по жизни, умеют достигать и радоваться отношениям. Дети, непринятые своими мамами, усвоившие уроки маминого безразличия и игнора, часто ощущающие отсутствие материнского внимания и заботы, нередко обречены доказывать факт своего существования путем привлечения к себе внимания и в первую очередь — деструктивными способами, иногда на протяжении всей жизни.

Линейка государственных пособий семьям, воспитывающим детей впечатляет тем, что по мнению законодателей именно денежный ресурс является основным стимулом к материнству. Деньги важны, но не являются определяющими, т.к. мамы тратят на детей не только деньги, но энергию, силы, тепло и самый главный ресурс — время. Здесь хотелось бы остеречь некоторых мам от излишнего карьеризма, в силу чего их дети растут вечерами в офисах, усердно рисуя, пока мама решает производственные вопросы.

Какие инструменты могли бы положительно повлиять на качество материнства?

Можно пойти по пути расширения ассортимента услуг по подготовке к материнству и поддержке материнства. Речь не о банальных и формальных программах подготовки к родам на базах женских консультаций, в ходе которых женщины научаются пеленать куклу, правильно дышать во время схваток и гипотетически осваивают азы грудного вскармливания. Речь о комплексных психолого-педагогических и медико-социальных курсах для мам, которые можно проводить на базах социально-педагогических или территориальных центров социального обслуживания населения. Пока таких услуг явно недостаточно, а востребованность в них ощутимая, достаточно посмотреть на форумы тематических родительских сайтов.

Можно развивать группы родительской взаимопомощи, и создавать их на базе тех же центров, которые более привычно используются как учреждения для борьбы с неблагополучным родительством, и лишь спорадически — как учреждения для повышения родительских компетенций социально ответственных мам и пап.

Важным инструментом снижения материнского стресса является прогнозируемость, стабильность и понятность требований учреждений, составляющих инфраструктуру родительства. Неподготовленные изменения, более похожие на шараханья, не способствуют качеству материнства (да и отцовства тоже), невротизируют внутрисемейные отношения и не являются полезными. Это касается как режимных (пресловутое начало занятий), так и содержательных моментов (изменения в программах, учебниках, порядке поступления в учреждений образования и т.д.).

Развивая инфраструктуру для материнства в виде способствующих ему учреждений (роддома, школы, больницы, детские сады и т.д.), нужно помнить, что женщине с ребенком должно быть комфортно везде, а не только в привокзальной комнате матери и ребенка. В общем, для того, чтобы с ребенком все было хорошо завтра, надо, чтобы его маме было хорошо сегодня. И чтобы воспитать людей будущего, надо в настоящем окружить их мам одобрением и заботой.

И конечно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мамам нужно осознать неповторимость каждого мгновения жизни и контакта с ребенком, нужно позволить себе упиваться процессом своего материнства, не заморачиваясь высокими идеалами, подготовкой к осмотру педиатром, детскому саду, школе, к РТ и ЦТ, поступлением в вуз и т.д. Потому что материнство — это не подготовка ребенка к какой-то дальнейшей жизни. Оно и есть жизнь.