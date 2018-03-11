В понедельник ожидается до 13 градусов тепла, но местами с дождем и порывистым ветром

Синоптики обещают, что в понедельник, 12 марта, будет до +13°С, но с порывами ветра до 14 м/с, дождем и мокрым снегом по большей части территории страны. Местами ожидается туман, ночью и утром — слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, сообщает сайт Белгидромета .



Фото: Reuters

В Минске будет облачно, днем с прояснениями. Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов.

В Бресте — облачно с прояснениями. Днем ожидается +11…+13°C.

В Витебске и Могилеве синоптики прогнозируют облачную погоду, днем с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха +1…+3°C.

В Гомеле будет до 6 градусов тепла. Облачно, днем с прояснениями, без существенных осадков.

В Гродно также ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха — +8…+10°C.