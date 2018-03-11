Трагедия в шахте, новости маршруток, четыре классных белоруски, ИглуФэст - все за выходные

Доброе утро!

Вот и закончились большие выходные, а вместе с ними, похоже, и зима. Синоптики обещают , что сегодня в стране до +13°С, но очень ветрено, с дождем и мокрым снегом. Так что не спешите легко одеваться!

ВАЖНОЕ

9 марта произошло ЧП в шахте «Беларуськалия», под завалами оказались двое работников. Вот здесь — о том, что стало причиной происшествия . Говорят, это была экспериментальная ходка . Двое суток парней пытались откопать руками и лопатами (техника в месте завала не проходила) — но чуда, увы, не произошло . На предприятии рассказали, что же произошло, и пообещали помочь семьям погибших . СК возбудил уголовное дело, а родственники одного из погибших, которые также работают на предприятии, говорят, что здесь есть проблемы с техникой безопасности — она, мол, на «пять баллов по десятибалльной шкале».





Глава Минсельхоза РФ высказал претензии к белорусской «молочке». Вот что, оказывается, не нравится Александру Ткачеву.

Здесь расписали, как в Беларуси тратят деньги на дороги . Представляете, оказывается, ремонты нам обходятся дешевле, чем уборка снега!

Новости маршруток: в Минтрансе нам рассказали, сколько нерегулярщиков подали заявки на поездки и сколько договоров уже заключили.

А еще в очередной раз подорожало топливо. Т-т-т, незначительно .

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встретиться. И тот, знаете ли, согласился ! Может, и не будет ядерной войны?..

В большие выходные было немало важных и интересных спортивных новостей (и, конечно, мы продолжаем следить за ситуацией , сложившейся вокруг футбольного клуба «Крумкачы»). Во-первых, БАТЭ впервые с 2012 года проиграл Суперкубок Беларуси , уступив брестскому «Динамо». Во-вторых, Виктория Азаренко одержала уверенную победу в своем первом матче после вынужденного восьмимесячного перерыва. А вот второй матч проиграла — и выбыла из турнира в американском Индиан-Уэллсе. Наша Арина Соболенко тоже очень круто там играла — но тоже все-таки выбыла . В третьих, Даша Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Финляндии с преимуществом в 0,5 секунды (!!!), а в масс-старте три наши девушки могли финишировать, взявшись за руки , — одна за одной, все в топ-10. В-четвертых, белорусский боксер выиграл титул чемпиона мира среди профессионалов у кубинца, который никогда никому не проигрывал. Ура-а-а!





ПОПУЛЯРНОЕ

Сколько умниц и красавиц было у нас в эти длинные выходные! Итак, знакомьтесь. Вот красавица Женя, которая в 25 лет пришла и взбодрила Лоевский лесхоз -она им руководит: «Женя с мастером обсуждают планы на ближайшие дни. Разговаривают на равных. Всякие женские штучки на службе Евгения не приемлет. Все эти охи, ахи, закатывания глазок и надувания губок отнимают много времени — а его никогда нет». А вот — белорусская дальнобойщица Елена , которая никогда не плачет, если ее грузовик ломается в пути. Еще была Ольга — она демонстрирует завидную растяжку в общественных местах (если говорить проще, садится на шпагат всегда и везде ). Ну и, конечно, Нина, которая связала свою жизнь с работой в метро в 25 лет — а сейчас ей 58, и она до сих пор здесь .





А вот история братьев из Бреста, которые родились 8 марта с разницей в два года. «Меня мама хотела записать 7-м или 9-м марта, — вспоминает младший. — Но заведующий роддомом не разрешил. Он, как увидел в карточке дату рождения предыдущего ребенка, сказал: „Такого у нас еще не было“, и не стал портить красивое совпадение». И правильно!

Еще к нам обратились минчане, чьи дети общаются по-белорусски. Они жалуются, что, во-первых, очень сложно отправить ребенка в белорусскоязычный садик. Во-вторых, даже в тех учреждениях, где есть белорусскоязычные группы, большинство детей общается по-русски. Попытались разобраться, что с этим делать .

Смотрите, какая забавная история: пьяный проехал в Uber на 1600 долларов — и вот как так вышло . Но нашлись желающие оплатить его счет: в благодарность, что не сел за руль.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Недавно в Минске прошел мастер-класс «Инструменты финского образования» одного из самых знаменитых учителей мира — Кари Лоухивуори. Но финский эксперт тогда успел ответить не на все вопросы, которые были заданы. Вот здесь можно узнать , например, как обучать ребенка, если он значительно опережает в развитии других детей, или же как без принуждения научить его выполнять домашнюю работу.

Ну что, прошли праздники, отшумели корпоративы, на которых звучали слова признательности женщинам, умудряющимся совмещать роли тружениц и матерей. На утренниках в детских садах мам одарили стихами, тщательно нарисованными портретами и поделками. А мы решили, что именно сейчас самое время порассуждать, легко ли быть мамой . «Что плохого в том, что женщина хочет быть идеальной матерью, разве можно ее за это упрекать? Кроме напрасного расходования жизненных сил и энергии в надежде достичь идеала, мама-перфекционистка любит не своего, а идеального ребенка. Реальный ребенок в это время получает от мамы-идеалистки четкий сигнал: «Могу любить тебя, только если ты будешь соответствовать вот таким моим представлениям и чаяниям, если ты достигнешь того-то и того-то, в противном случае — ты не очень мой ребенок и я не очень довольна тобой».

Около трех тысяч красавиц 8 марта пробежали по проспекту Независимости. Смотрите, каким крутым вышел Beauty Run — и вот у нас подборка самых эффектных костюмов женственного забега.





Под Минском построили девять снежных домов — и некоторые люди даже остались в них переночевать! Не пугайтесь, это просто очередной «ИглуФест» — и вот наши чудесные фото с мероприятия .

Все новости четверга, 8 марта

Все новости пятницы, 9 марта

Все новости субботы, 10 марта

Все новости воскресенья, 11 марта

Кстати. Сегодня многим из вас снова придется весь день провести за компьютером. Рассказываем, в какой позе надо сидеть . Берегите здоровье — и хорошей вам недели!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY