Трагедия в шахте, новости маршруток, четыре классных белоруски, ИглуФэст - все за выходные

Еще к нам обратились минчане, чьи дети общаются по-белорусски. Они жалуются, что, во-первых, очень сложно отправить ребенка в белорусскоязычный садик. Во-вторых, даже в тех учреждениях, где есть белорусскоязычные группы, большинство детей общается по-русски. Попытались разобраться, что с этим делать.
Смотрите, какая забавная история: пьяный проехал в Uber на 1600 долларов — и вот как так вышло. Но нашлись желающие оплатить его счет: в благодарность, что не сел за руль.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Недавно в Минске прошел мастер-класс «Инструменты финского образования» одного из самых знаменитых учителей мира — Кари Лоухивуори. Но финский эксперт тогда успел ответить не на все вопросы, которые были заданы. Вот здесь можно узнать, например, как обучать ребенка, если он значительно опережает в развитии других детей, или же как без принуждения научить его выполнять домашнюю работу.
Ну что, прошли праздники, отшумели корпоративы, на которых звучали слова признательности женщинам, умудряющимся совмещать роли тружениц и матерей. На утренниках в детских садах мам одарили стихами, тщательно нарисованными портретами и поделками. А мы решили, что именно сейчас самое время порассуждать, легко ли быть мамой. «Что плохого в том, что женщина хочет быть идеальной матерью, разве можно ее за это упрекать? Кроме напрасного расходования жизненных сил и энергии в надежде достичь идеала, мама-перфекционистка любит не своего, а идеального ребенка. Реальный ребенок в это время получает от мамы-идеалистки четкий сигнал: «Могу любить тебя, только если ты будешь соответствовать вот таким моим представлениям и чаяниям, если ты достигнешь того-то и того-то, в противном случае — ты не очень мой ребенок и я не очень довольна тобой».
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