﻿ До +9, но с дождем и снегом. Погода в Витебске на неделю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До +9, но с дождем и снегом. Погода в Витебске на неделю

12.03.2018 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На неделе будет переменчивая и контрастная погода: то оттепель, то небольшой заморозок, ожидаются дождь и снег, сообщает pogoda.by.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В понедельник, 12 марта, днем до +2°С, с порывами ветра до 13 м/с, возможен дождь.

Во вторник в течение суток до +5°С, облачно, ветрено. Дождь.

Среда, 14 марта, принесет потепление до +9°С, дождь, но ветер уляжется.

В четверг, 15 марта, уже станет прохладнее: днем только до +2°C. Ожидается снег и северный ветер порывами до 13 м/с.

В пятницу и вовсе небольшие заморозки: ночью −2…−4 °C, днем — −1…−3 °C. Облачно, возможен снег.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
 
Ссылка на источник 113
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе будет переменчивая и контрастная погода: то оттепель, то небольшой заморозок, ожидаются дождь и снег.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В понедельник ожидается до 13 градусов тепла, но местами с дождем и порывистым ветром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика