До +9, но с дождем и снегом. Погода в Витебске на неделю

На неделе будет переменчивая и контрастная погода: то оттепель, то небольшой заморозок, ожидаются дождь и снег, сообщает pogoda.by .



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В понедельник, 12 марта, днем до +2°С, с порывами ветра до 13 м/с, возможен дождь.

Во вторник в течение суток до +5°С, облачно, ветрено. Дождь.

Среда, 14 марта, принесет потепление до +9°С, дождь, но ветер уляжется.

В четверг, 15 марта, уже станет прохладнее: днем только до +2°C. Ожидается снег и северный ветер порывами до 13 м/с.

В пятницу и вовсе небольшие заморозки: ночью −2…−4 °C, днем — −1…−3 °C. Облачно, возможен снег.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY .