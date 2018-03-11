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До +9, но с дождем и снегом. Погода в Витебске на неделю
12.03.2018 07:26 — Новости Общества | Tut.by
На неделе будет переменчивая и контрастная погода: то оттепель, то небольшой заморозок, ожидаются дождь и снег, сообщает
В понедельник, 12 марта, днем до +2°С, с порывами ветра до 13 м/с, возможен дождь.
Во вторник в течение суток до +5°С, облачно, ветрено. Дождь.
Среда, 14 марта, принесет потепление до +9°С, дождь, но ветер уляжется.
В четверг, 15 марта, уже станет прохладнее: днем только до +2°C. Ожидается снег и северный ветер порывами до 13 м/с.
В пятницу и вовсе небольшие заморозки: ночью −2…−4 °C, днем — −1…−3 °C. Облачно, возможен снег.
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На неделе будет переменчивая и контрастная погода: то оттепель, то небольшой заморозок, ожидаются дождь и снег.
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