Дожди и снова мороз. Погода в Могилеве на неделю

Весне радоваться рано, намекает прогноз погоды. На неделе в Могилеве — дожди и мокрый снег, сильный ветер. А к выходным обещают вернуться морозы.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 12 марта, будет дождливо, ветрено. Днем прогнозируют +1°С.

Во вторник потеплеет до +4°С. При этом ветер будет сильным, порывистым — до 15 м/с, погода — дождливой.

В среду, 14 марта, станет еще теплее — +6°С. Ветер утихнет, однако по-прежнему будет пасмурно и дождливо.

15 марта вернется сильный ветер с порывами до 12 м/с. Прогнозируют мокрый снег. Столбик термометра опустится до +2°С.

В пятницу, 16 марта, ждем мороз до -2°С и пасмурную погоду. Осадков не ожидается, а ветер по-прежнему будет сильным, порывистым.

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