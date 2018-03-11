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Дожди и снова мороз. Погода в Могилеве на неделю

12.03.2018 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Весне радоваться рано, намекает прогноз погоды. На неделе в Могилеве — дожди и мокрый снег, сильный ветер. А к выходным обещают вернуться морозы.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 12 марта, будет дождливо, ветрено. Днем прогнозируют +1°С.

Во вторник потеплеет до +4°С. При этом ветер будет сильным, порывистым — до 15 м/с, погода — дождливой.

В среду, 14 марта, станет еще теплее — +6°С. Ветер утихнет, однако по-прежнему будет пасмурно и дождливо.

15 марта вернется сильный ветер с порывами до 12 м/с. Прогнозируют мокрый снег. Столбик термометра опустится до +2°С.

В пятницу, 16 марта, ждем мороз до -2°С и пасмурную погоду. Осадков не ожидается, а ветер по-прежнему будет сильным, порывистым.

Чтобы погода не застала врасплох, следи за ней на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Похоже, весне мы обрадовались рано: к концу недели снова прогнозируют мороз.

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