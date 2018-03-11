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Дожди и снова мороз. Погода в Могилеве на неделю
12.03.2018 07:31 — Новости Общества | Tut.by
Весне радоваться рано, намекает прогноз погоды. На неделе в Могилеве — дожди и мокрый снег, сильный ветер. А к выходным обещают вернуться морозы.
Сегодня, 12 марта, будет дождливо, ветрено. Днем прогнозируют +1°С.
Во вторник потеплеет до +4°С. При этом ветер будет сильным, порывистым — до 15 м/с, погода — дождливой.
В среду, 14 марта, станет еще теплее — +6°С. Ветер утихнет, однако по-прежнему будет пасмурно и дождливо.
15 марта вернется сильный ветер с порывами до 12 м/с. Прогнозируют мокрый снег. Столбик термометра опустится до +2°С.
В пятницу, 16 марта, ждем мороз до -2°С и пасмурную погоду. Осадков не ожидается, а ветер по-прежнему будет сильным, порывистым.
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Похоже, весне мы обрадовались рано: к концу недели снова прогнозируют мороз.
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