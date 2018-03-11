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В огороде - снеговик. Погода в Гомеле на неделе

12.03.2018 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Под ногами — каша, в голове — весна. Самое время подхватить простуду. Поэтому одеваться следует по погоде — зима все еще в городе. И, судя по поведению, не собирается его покидать.


Сегодня и во вторник март предпримет робкие попытки заявить о себе. Но все тщетно: столбик термометра не поднимется выше плюс пяти. Ветер и моросящий дождь не прибавят уюта.

Со среды температура снова начнет падать. Возможен мокрый снег.

В пятницу — уже уверенные минус 3−5°С и метель.

 
 
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Под ногами - каша, в голове - весна. Самое время подхватить простуду. Поэтому одеваться следует по погоде. Зима все еще в городе. И, судя по поведению, не собирается...

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