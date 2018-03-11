25 нетрезвых водителей лишись своих транспортных средств с начала года, сообщает ГАИ Минской области

Sputnik со ссылкой на заявление официального представителя ГАИ Минской области сообщает о том, что только за сутки были задержаны 26 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. В частности, 36-летний житель Логойского района задержан за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии второй раз за 18 дней. Помимо штрафа нарушитель лишится водительских прав, а также расстанется с автомобилем Volkswagen Golf. В настоящий момент материалы дела направлены в СК РБ, где решится вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности.

В ведомстве уточнили, что только с начала года в Минской области за повторное управление машиной в пьяном виде конфисковано 25 автомобилей. Стоит отметить, что в соответствии с белорусским законодательством за за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин. За повторное нарушение водитель может быть привлечен к уголовной ответственности. Помимо этого закон предусматривает специальную конфискацию автомобиля, которым управлял нарушитель, независимо от права собственности.

Напомним, в области прошла профилактическая акция «Трезвый водитель». Дополнительные наряды ДПС отрабатывали как основные магистрали, так и отдельные дороги в сельской местности.

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