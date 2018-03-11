Сначала весна, а потом опять зима. Погода на неделе в Гродно и области

Кажется, весна все-таки решила вступить в свои права. Но радость будет недолгой, к сожалению. В середине недели вернется холодная погода. На предстоящей неделе на Гродненщине будут и дожди, и туман, и ветер, и снег с метелью.





В понедельник, 12 марта, весь день — сплошная облачность и без осадков. Днем будет тепло. Температура — +9…+11 °C. Вечером — +8…+10 °C. Будет ветрено — порывы до 13 м/c.

Во вторник, 13 марта, ночью и утром — переменная облачность и без осадков. Днем и вечером возможен дождь. Опять будет ветрено — порывы до 13 м/c.Температура днем — +9…+11 °C.

В среду, 14 марта, утром — сплошная облачность, будет туманно — видимость 200−300 метров. Днем — облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем — +8…+10 °C.

В четверг, 15 марта, станет несколько холоднее. Ночью — сплошная облачность и сильный туман — видимость всего 50−100 метров. Днем и вечером — сплошная облачность, возможен дождь. Температура воздуха утром — +1…+3 °C, днем — +2…+4 °C.

В пятницу, 16 марта, ночью будет сплошная облачность. А еще снег и метель. Днем и вечером — сильный снег, метель и ветер — порывы до 17 м/c. Температура днем — 0…-2°C. Утром — около нуля. Вечером станет холоднее — −5…−7°C.

В выходные станет еще холоднее. Опять снег, метель и ветер. В субботу днем до −9°C. Вечером — -8…- 10 °C.

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