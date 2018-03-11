ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 12 марта

12.03.2018 10:37 — Новости Общества | news.21.by  
Размер текста:
A
A
A

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 12 мартаВ Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили, что сегодня ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег).

Днем в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от плюс 3 до минус 3 градусов, во второй половине дня она повысится до 1-7 градусов выше нуля. По юго-западу страны ночью будет плюс 4-6 градусов, днем - плюс 8- 13 градусов.

 
 
83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сначала весна, а потом опять зима. Погода на неделе в Гродно и области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика