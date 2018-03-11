Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 12 марта

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили, что сегодня ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег).

Днем в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от плюс 3 до минус 3 градусов, во второй половине дня она повысится до 1-7 градусов выше нуля. По юго-западу страны ночью будет плюс 4-6 градусов, днем - плюс 8- 13 градусов.



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