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Телеканал СТВ проводит конкурс на лучшую зарисовку о малой родине
12.03.2018 10:49 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал
Для участия в нем нужно снять видео- или фоторепортаж, который показывает любимый уголок Беларуси в лучших ракурсах. Формат съемки не ограничен, равно как и длительность ролика или количество фото. Комментарии в кадре и за кадром приветствуются. Оценить работы смогут и телезрители, и те, кто смотрит телеканал в интернете.
"Практически все материалы будут размещены на нашем сайте ctv.by, на нашем официальном канале YouTube. Мы окажем определенную пиар-поддержку всем авторам сюжетов, фотографий в социальных сетях, наших группах. Лучшие сюжеты будут продемонстрированы в программе "Утро. Студия хорошего настроения" и, возможно, даже в новостях нашего телеканала", - рассказал директор дирекции интернет-вещания ЗАО "Столичное телевидение" Дмитрий Партон.
Конкурс проводится до осени. Подробные правила размещены на сайте телеканала.
Победитель конкурса получит возможность занять место в телевизионной команде СТВ.-0-
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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Столичное телевидение" объявил творческий конкурс на лучшую зарисовку о малой родине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
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