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Телеканал СТВ проводит конкурс на лучшую зарисовку о малой родине

12.03.2018 10:49 — Новости Общества | БелТА  
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Телеканал СТВ проводит конкурс на лучшую зарисовку о малой родине
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Столичное телевидение" объявил творческий конкурс на лучшую зарисовку о малой родине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Для участия в нем нужно снять видео- или фоторепортаж, который показывает любимый уголок Беларуси в лучших ракурсах. Формат съемки не ограничен, равно как и длительность ролика или количество фото. Комментарии в кадре и за кадром приветствуются. Оценить работы смогут и телезрители, и те, кто смотрит телеканал в интернете.

"Практически все материалы будут размещены на нашем сайте ctv.by, на нашем официальном канале YouTube. Мы окажем определенную пиар-поддержку всем авторам сюжетов, фотографий в социальных сетях, наших группах. Лучшие сюжеты будут продемонстрированы в программе "Утро. Студия хорошего настроения" и, возможно, даже в новостях нашего телеканала", - рассказал директор дирекции интернет-вещания ЗАО "Столичное телевидение" Дмитрий Партон.

Конкурс проводится до осени. Подробные правила размещены на сайте телеканала.

Победитель конкурса получит возможность занять место в телевизионной команде СТВ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Столичное телевидение" объявил творческий конкурс на лучшую зарисовку о малой родине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...

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