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В минских "единице" и "сотке" появится бесплатный Wi-Fi

12.03.2018 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В автобусах № 1, № 100 и 300э появится бесплатный Wi-Fi, сообщает агентство «Минск-Новости». Об этом сегодня стало известно по итогам оперативного совещания в мэрии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Проводим работу по маршруту № 300э (который ездит в аэропорт. — Прим. TUT.BY) в рамках программы подготовки ко II Европейским играм, по маршрутам № 1 и № 100 находимся на этапе заключения договоров, — рассказал генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок.

Кроме того, Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро, добавил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

Пилотный проект планируется в ближайшее время реализовать на станциях «Купаловская» и «Октябрьская». При его успешной реализации опыт будет распространен и на другие станции подземки.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже заключаются договоры с оператором.

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