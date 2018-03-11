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Стало известно, от чего умер рабочий на "Пинскдреве". Обстоятельства смерти по-прежнему неясны

12.03.2018 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Причиной гибели 37-летнего термообработчика древесины филиала компании «Пинскдрев» стало утопление. Об этом сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.

Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны. Следственный комитет проводит проверку.

Несчастный случай произошел 2 марта на лесобирже. Тело мужчины обнаружили около 7.50 в бассейне на участке термической обработки сырья.

Как сообщает БЕЛТА, это уже второй смертельный случай с начала 2018 года в холдинговой компании «Пинскдрев». 19 января в производственном цехе ООО «Шперплат» был смертельно травмирован движущимися частями оборудования 38-летний лущильщик шпона. Как писало «Медиа-Полесье», по неофициальной информации, находясь на смене в фанерном цехе, рабочий заметил, что по конвейеру криво движется бревно. Он решил поправить его, предварительно не выключив оборудование.

 
 
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Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны. Следственный комитет проводит проверку.

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