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Стало известно, от чего умер рабочий на "Пинскдреве". Обстоятельства смерти по-прежнему неясны
12.03.2018 11:56 — Новости Общества | Tut.by
Причиной гибели
Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны. Следственный комитет проводит проверку.
Несчастный случай произошел 2 марта на лесобирже. Тело мужчины обнаружили около 7.50 в бассейне на участке термической обработки сырья.
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Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны. Следственный комитет проводит проверку.
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