Реконструкция Лидского замка завершится через полгода. Каким он будет?

Реконструкция Лидского замка началась в 2010 году. Несколько месяцев назад завершились работы в одной из двух башен замка — северо-восточной. Сегодня попасть в нее может любой желающий. В этом году завершится реконструкция еще одной башни замка — Гедимина. Сейчас в замке размещен музей — на пяти этажах башни Витовта (северо-восточной) расположено пять экспозиций. Только с начала года здесь побывало около двух тысяч туристов.





Сейчас в замке активно обсуждают предстоящую реконструкцию второй башни — юго-западной. Сумму, которую выделят на строительные работы из областного бюджета, не озвучиваются, но зато четко обозначены сроки — стройка должна завершиться к 695-летию города, которое отметят в сентябре. По аналогии с башней Витовта здесь также обустроят залы, где представят гончарство, кузнечное дело, средневековую кухню, мифологию того времени. Уже идет работа по сбору экспонатов.

Совсем скоро в Лидском замке заработает кафе, где можно будет продегустировать блюда и напитки средневековой кухни. Разработаны несколько видов развлекательных программ, множество интерактивов, квестов, игр и постановок. А пока можно посетить музей в башне Витовта.





— Первый этаж башни посвящен теме строительства замка, которое началось в 1323 году. Вот под стеклом знаменитый кирпич-пальчатка и другие аутентичные предметы, которые были найдены на территории во время археологических раскопок, — рассказывает заведующая экспозиционно-выставочным отделом ГУ «Лидский историко-художественный музей» Анна Некрашевич. — В других нишах под стеклом — гвозди, крюки, замки, ключи. В общем, все то, что использовалось на стройке. А по печным изразцам Лидского замка можно отследить классификацию кафельного мастерства всей Беларуси. В центре — скульптура Гедимина. Это дипломная работа скульптора Вадима Воробьева. Вот эти ниши на самом деле два камина: один аутентичный, второй — новодел. Такими каминами эта башня отапливалась много столетий назад.

Подниматься наверх не очень-то удобно. Ступеней немного, но все они очень высокие.

— Ступени, ведущие с первого этажа башни, сохранились до нашего времени, — отвечает на вопрос Анна Тадеушевна. — А все остальные были сделаны по их «лекалам». До четырех метров в высоту башня Витовта — подлинная, в отличие от башни Гедимина.

Ожившая история

На втором этаже башни Витовта — экспозиция, посвященная войне. Когда-то Лидский замок входил в линию защиты против крестоносцев Новогрудок — Крево — Медники — Троки.

— Наконечники арбалетных стрел, очень редкая шпора XV столетия, русская кольчуга той же эпохи и самый ценный экспонат — короткий меч-корд со знаком пассавского волка, — продолжает рассказ музейный работник. — Его нашли в болотах у стен Лидского замка в 1970-е годы студенты во время археологических раскопок. Хотели у нас забрать раритет в московские музеи, но все-таки он остался здесь. Вот кираса XVII столетия с вензелем короля Фридриха. В свое время в Лидском замке проходили важные исторические события. В 1659 году русский воевода Хованский с войском сжег замок. А то, что от него осталось, пытались сровнять с землей шведы в период Северной войны.

Третий этаж и его экспозиция раскрывает тему охоты в XIV—XVII веках. На стенах — трофеи охотников, а на стеллажах под стеклом — предметы быта того времен.





Еще один зал — интерактивный. В центре — инсталляция, посвященная средневековым пирам. Здесь проходят разлекательные программы для туристов.

Пятый этаж, самый большой зал башни, предназначен для сменных композиций. Первой появилась выставка «Сумерки Средневековья» известного коллекционера Сергея Нурматова.

Говорить о том, что можно увидеть на всех пяти этажах башни Витовта, можно долго. Около ста предметов долгое время хранились в фондах Лидского историко-художественного музея. Недостающие детали, экспонаты, костюмы, муляжи и многое другое взяли из запасников музейно-замкового комплекса «Мир» и Национального исторического музея. Коллекция будет пополняться и совершенствоваться.