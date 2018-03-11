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Опять зима. К выходным в Бресте ожидаются похолодание и снег
12.03.2018 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Первая половина рабочей недели в Бресте будет теплой, а в выходные в город вернется зима. Об этом свидетельствуют данные белорусских и иностранных метеорологических сайтов.
Во вторник в Бресте днем воздух прогреется до +11...13°С. Ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает
В среду столбик термометра незначительно опустится: +9...11°С. В четверг похолодает до +5...7°С, а в пятницу воздух прогреется до +6...8°С.
В субботу в город вернутся морозы. По данным метеосайтов, днем в Бресте ожидается сильный снег, возможна метель. Температура воздуха составит -5...7°С.
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Не спешите прятать пуховики. В субботу обещают снег.
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