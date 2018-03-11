Диплом выпускника Института журналистики БГУ был вручен 71-летнему студенту Семену Елизарову , пишет агентство «Минск-Новости» .



Фото: агентство «Минск-Новости»

Семен Федорович пенсионер с активной жизненной позицией.

— У вас модный кожаный баул, — делаю комплимент Семену Федоровичу. — Сегодня это излюбленный аксессуар у молодых людей. Стиль casual.

Мужчина смеется и говорит, что покупал прежде всего вместительный чемодан: в него войдут и ноутбук, и планшет, не помнутся рукописи. А последних у активного дедушки скопилось много — примерно с два десятка общих тетрадей, а может, и больше: Семен Федорович всю жизнь писал в стол.

Первое стихотворение сочинил в 6-м классе

Родился Семен Елизаров в 1947 году на Полесье.

— Во мне учитель русского языка рассмотрела талант. В сочинениях очень витиевато изъяснялся, — смеется дедушка. — Учился в новой отстроенной после войны школе, окончил одиннадцать классов.

Школа была совмещена с детдомом. На занятия ходили 50 деревенских и 150 детдомовских мальчишек и девчонок. В одном классе могли собраться разновозрастные ребята.

— В 1-м классе со мной, 7-леткой, учились, как сейчас помню, и 12-летние. Например, Пашка — сын полка, Вася — юный партизан, который был награжден медалью, — рассказывает Семен Федорович.

Недалеко от школы разместился переведенный из бывшего Кенигсберга (ныне Калининград) большой танковый полк. Командир полка взял шефство над детдомом, благодаря чему очень быстро только что построенное учебное заведение обзавелось завидной материальной базой. Приборы для кабинетов физики и зоологии собирали по всему Калининграду. На биологии использовали немецкие гербарии.

— Первое стихотворение сочинил в 6-м классе. Называлось «Кажушок». В нем описал случай из детства: дед два года собирал овчину, потом вручную сшил мне кожушок для школы. Послал свое произведение в военную газету и имел после этого неприятности, — вспоминает Семен Елизаров.

В райкоме увидели в его творении упаднические мотивы: страна в едином порыве расправляет плечи после военных лет, а тут — бедность, лапти, кажушкі… Семен Федорович все осознал и стал писать «в тумбочку».

Пришло время стога разобрать

— Мама рано ушла из жизни, болела. Укладывался спать — отца еще не было с работы, просыпался утром — он уже уходил в поле. Был заместителем председателя колхоза, мотался по большому хозяйству. Одного только дойного стада было 1500 голов, — вспоминает Семен Елизаров.



Фото TUT.BY.

В 7 лет мальчику в деревне погулять не давали: поливай огурцы, носи воду, дои коров. Рогатые порой брыкались, чтобы смягчить удар, маленький Семен укутывал грудь фуфайкой или привязывал подушку. Еще работал в лесничестве церабільшчыкам: валили деревья, а хлопцу надо было их очищать от мелких сучьев.

Все воспоминания детства, а также юморные случаи из взрослой жизни Семен Фёдорович описывал в черновиках. Два года назад в возрасте 71 года решил профессионально изучать поэтику и особенности писательского мастерства. Поступил на факультет повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ на специальность «Литературно-художественное творчество». С отличием окончил отделение и защитил дипломный проект на 9 баллов.

— Без всякого тщеславия достаю свои рукописи. Стихи, рассказы, пьесы. Галина Богданова, доцент кафедры литературно-художественной критики, меня курирует. Говорит, из этих литературных запасов следует найти произведение, которым выстрелим. Будем публиковать в газете «Літаратура і мастацтва», — делится планами С. Елизаров. — Меня в жизни кормила другая профессия — строитель. Работал на Братской ГЭС, возводил атомные электростанции. А писательство — отдушина. Вот и пришло время стога разбирать.

Преподаватели Института журналистики БГУ поддерживают начинающего литератора. Несмотря на то что Елизаров диплом уже получил и студенческий требовалось сдать, директор института Сергей Дубовик продлил действие документа еще на 2 года. Так Семен Федорович может приходить в библиотеку, пользоваться необходимыми справочниками и литературой, общаться с профессорско-преподавательским составом.

— Каково это — с сединой в студенческой аудитории?

— Однажды одногруппница во время лекции поинтересовалась: «Может, вам, дедушка, кофе принести?» А я отвечаю: «Знаешь, внученька, мне после инфаркта врачи запретили кофе пить». В студенческой среде нормально себя чувствовал. Завершать жизнь, играя возле подъезда в домино? Не так мы, старые комсомольцы, воспитаны. Было легко учиться. А главное — интересно. Всем рекомендую: вспоминайте детские и юношеские увлечения, нереализованные дела и мечты. После пяти десятков лет жизнь словно скатывается вниз. Занятие близким душе делом замедляет время. Моя жена, например, окончила курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Теперь все счета оплачивает через Интернет, — отвечает Елизаров. — У взрослого человека должно быть чувство неудовлетворенности от того, что не успел что-то сделать. Делайте!