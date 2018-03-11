37 жителей деревни Якимова Слобода, возле которой построили новый китайский завод по производству беленой целлюлозы, обратились в суд Светлогорского района с иском о возмещении морального и материального ущерба на сумму 7 млн 400 тысяч рублей, сообщает «Белсат». Люди собираются судиться непосредственно с китайской корпорацией САМСЕ, «Беллеспромбудом» и рядом чиновников.





В заявлении на 13 страницах истцы обосновывают свои требования возмещения ущерба нарушением Конституции страны (прежде всего, права человека на благоприятную окружающую среду), Гражданского кодекса и ряда нормативных актов белорусского законодательства.

«Вдыхая загрязненный воздух, поступающий с завода беленой целлюлозы с конца 2017 года, мы чувствуем недомогание, першение в горле, головную боль, кровотечение из носа, рвоту, аллергию, усталость — заявляют возмущенные граждане. — У многих из нас были покраснения на коже, свербило в глазах и носоглотке. Кроме зловония, мы наблюдаем, как какие-то жидкие химические вещества через старый промышленный канал предприятия „Химволокно“ сбрасываются в реку Березину, о чем свидетельствует коричнево-черный цвет воды и большое количество грязно-серой пены и мертвой рыбы».

Жители Якимовой Слободы также жалуются, что их «угнетает сам факт проживания в зоне экологической катастрофы», это вынуждает их уезжать в более чистые места. Однако продать по адекватным ценам свои дома они уже не могут, так как желающих покупать жилье в деревне нет, поэтому им придется просто бросить все имущество.

Новый завод по производству беленой целлюлозы начал работу в конце прошлого года. С тех пор местные жители стали жаловаться на «удушающий специфический запах». Руководство завода и чиновники утверждали, что запах безвреден. В конце декабря на новом предприятии пообещали, что когда все линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут — проектом предусмотрена утилизация дурнопахнущих газов с помощью содорегенерационного котла. Но котел не работает до сих пор. Работа предприятия пока приостановлена.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе ОАО «Светлогорский ЦКК». Проект реализовали по белорусско-китайскому инвестиционному договору общей стоимостью более 850 млн долларов. Генподрядчиком выступала китайская корпорация САМСЕ. На заводе мощностью 400 тысяч тонн предусмотрена переработка как лиственной, так и хвойной древесины. Планируется, что большая часть продукции будет реализовываться на экспорт.